La venta de los Carolina Hurricanes en el aire

Karmanos Jr, no aceptará ninguna oferta que suponga el traslado de la franquicia. Foto. Gregory shamus/Getty Images

En el mes de Julio salió a la luz la noticia de que Chuck Greenberg, antiguo propietario de los Texas Rangers de la MLB (liga profesional de béisbol), lideraba un proyecto dirigido a la adquisición de la franquicia. A día de hoy dicho proyecto parece estancado al no encontrar todavía Greenberg los inversores necesarios para alcanzar los 500 millones de dólares que supondrían la operación.

Dudas del propietario de los Hurricanes

Peter Karmanos Jr, propietario de la franquicia, tras cuatro meses desde que se manifestó el interés de compra, no ha vacilado en declarar que no ve nada claro que el abogado y ejecutivo deportivo sea capaz de reunir el dinero que engloba no solo el valor de la franquicia si no el pago de las deudas y de una serie de inversiones necesarias para el funcionamiento del club.

Greenberg ya cuenta en su historial con un éxito en la reunión del dinero para la compra de una franquicia deportiva, ya que lideró el consorcio que adquirió a los Texas Rangers de la MLB en 2010. Más relacionado con la NHL ayudó a los Pittsburgh Penguins a salir de la bancarrota y a construir el pabellón que sustituyó al Civic Arena y es su actual pista, demostrando su habilidad y conocimiento de las finanzas deportivas.

Pero esto parece que no ha sido suficiente de momento para llevar la operación a cabo.

Una venta con más obstáculos que su precio

Si reunir una cifra de varios cientos millones de dólares, ya es dificultosa de por si, la condición de que la venta no suponga el traslado de la franquicia, le añade dificultad al proceso de búsqueda de inversores.

Se estima que la franquicia en su ubicación actual sufre unas pérdidas en su gestión ordinaria de entre 5 y 7 millones de dólares anuales, que solo se ven compensadas ligeramente por el reparto de ingresos que hace la liga. La mayor parte de los ingresos de un equipo NHL vienen de la venta de entradas, y los Canes se encuentran entre los tres que más espectadores han perdido en los últimos diez años.

Todo esto redunda, en que inversores de fuera de la zona de influencia del equipo no tengan ningún interés en la compra si no es para trasladar la franquicia a otro mercado más próspero y propicio a la ganancia económica y que el objetivo se deba centrar en inversores locales, millonarios que muestren "un deber cívico" y compromiso de invertir en la comunidad.

La única gran fortuna del estado es la perteneciente a James Goodnight, propietario de SAS Institute, la mayor empresa mundial de software en manos privadas, pero no ha mostrado ningún interés en el proyecto.

Un equipo que en lo deportivo podría empezar a encarrilarse, pero que en la parte de gestión y financiera sigue sin encontrar el camino. El futuro del hockey en Carolina del Norte sigue siendo incierto.