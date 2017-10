Los Coyotes empatan el peor inicio histórico en la NHL

Los Coyotes empatan peor inicio en la NHL

Los Coyotes de Arizona igualaron el peor comienzo en la historia de la NHL al caer ante los New Jersey Devils 4-3 y desperdiciando una ventaja en el tercer período. Los Coyotes mantienen una marca de 0-10-1 y empatando el récord de 11 derrotas consecutivas para comenzar una temporada, establecida por la franquicia de los Rangers de Nueva York en la temporada 1943-44. Una derrota más para los Coyotes y significaría imponer un nuevo récord en la historia como el primer equipo de la NHL en abrir la temporada en una racha de 12 derrotas consecutivas.



Ha habido algunos puntos brillantes para los Coyotes esta temporada, pero no muchos, han sufrido un gran número de lesiones esta campaña, Netminder Antti Raanta se lesionó a principios de año y aún no ha jugado desde el 12 de octubre cuando fue dejado fuera por una lesión en la parte inferior del cuerpo. El portero Loius Domingue ha soportado la mayor parte de las derrotas, su porcentaje de ahorro esta temporada es de .846% es mucho más bajo que el promedio de los porteros de la NHL.



Arizona tiene el talento para ganar juegos y puede ser peligroso con el disco. Esto fue evidente en el juego contra los Devils.”Pensé que los muchachos jugaron bien, que merecían ganar ", dijo el entrenador de los Coyotes, Rick Tocchet La siguiente parada de Arizona es en Filadelfia, que está recién salido de una victoria por 4-2 en Toronto.



Arizona y Nueva Jersey anunciaron un intercambio en el que los Devils recibieron una selección de quinta ronda en 2018 de los Coyotes para el portero Scott Wedgewood, quien se vistió para Arizona y usó el número 40 como suplente de Domingue. Después de adquirir el pick, New Jersey tiene ocho selecciones en el draft del próximo junio del 2018.