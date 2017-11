Los diez mejores agentes libres del primer mes de NHL

Vrbata celebrando un gol con Panthers | Foto: NHL.com

A punto de cumplirse el primer mes de competición en la NHL vamos a analizar a los jugadores que se convirtieron en la pasada Offseason en Agentes Libres sin Restricciones. Y es que cuando un equipo se fija y ficha a un agente libre, lo hace con la esperanza de que vaya a darle una buena relación calidad-precio, pero no siempre se acierta con los fichajes de estos jugadores.

Si hay un claro ejemplo de mal rendimiento de un agente libre esta temporada, ha sido el ruso Vadim Shipachyov en Las Vegas Golden Knights. Llegó de la Kontinental Hockey League (KHL) con un gran cartel, pero a su llegada a Las Vegas no ha dado el rendimiento esperado y ha sufrido varias asignaciones al equipo afiliado Chicago Wolves de la American Hockey League (AHL). Algo que no pareció sentar bien al ruso que abandonó la concentración del equipo en alguna ocasión y por lo que fue sancionado. Debido a estos actos de indisciplina y con un contrato de dos millones por dos temporadas, los Golden Knights pretenden llegar a un acuerdo próximamente para que el jugador sea traspasado a otro equipo de la NHL o para finiquitar el contrato y que regrese a la KHL.

Shipachyov con Golden Knights | Foto: Sportsnet

Pero no todos los agentes libres dan ese mal resultado. Por ello vamos a analizar los diez mejores jugadores que llegaron a sus equipos con la carta de libertad y que han dado un gran rendimiento en este primer mes de competición.

10. Anders Nilsson, Vancouver Canucks

Anders Nilsson realizando una parada | Foto: The Canadian Pres

El portero sueco de 27 años Anders Nilsson no era uno de los nombres destacados dentro de los agentes libres. Pero desde que el sueco fue convocado con Vancouver Canucks ha empezado como titular en cuatro partidos con un total de tres victorias y un empate, con dos Shutouts (porterías a cero) y un espectacular porcentaje de paradas de 0,943 %. Su único lunar fue la derrota ante Boston Bruins donde encajó cuatro goles, de los cuales tres en Power Play, y donde fue sustituido en el primer periodo. Nilsson está llamado a tener gran importancia esta temporada, ya que Jacob Markstrom no ha empezado como titular más de 30 partidos a lo largo de la temporada. Si sigue así será un portero sólido para ayudar a los Canucks a lo largo de su contrato de dos años y cinco millones de dólares.

9. Kevin Shattenkirk, New York Rangers

Shattenkirk con los Rangers | Foto: USA TODAY Sports

Era un secreto a voces que el agente libre Kevin Shattenkirk y los New York Rangers llegarían a un acuerdo para esta temporada, y no ha decepcionado. El defensa estadounidense ha llevado a la gran manzana la habilidad defensiva que se esperaba, anotando además dos goles, siete asistencias y nueve puntos en doce partidos y un promedio de 21:09 minutos en el hielo. Con una gran presencia en los Power Play, ya que cinco de sus puntos han llegado con un gol y cuatro asistencias en superioridad. Kevin es de lo poco reseñable en este nefasto inicio de temporada de los Blueshirts, y está dándolo todo tras firmar por los Rangers un contrato de cuatro años y 26.6 millones de dólares.

8. Thomas Vanek, Vancouver Canucks

Thomas Vanek en un encuentro ante Oilers | Foto: Getty Images

El acuerdo del ala izquierda Thomas Vanek con Vancouver Canucks por un años y dos millones de dólares era beneficioso para ambas partes desde un principio. Por un lado, le daba la oportunidad al austriaco de 33 años de demostrar lo que todavía puede dar al hockey y a los Canucks un gran acuerdo comercial en la fecha límite de firmas. A pesar de no haber sido unos de los mejores seis, ha hecho todo lo posible para aumentar su participación desde que comenzó la temporada, con cuatro goles, uno de ellos en Power Play, dos asistencias y seis puntos. Vanek sigue sumando puntos y podría amortizar cada centavo de su sueldo para buscar una profundidad para la postemporada, algo que precisamente es lo que quería en la franquicia de Vancouver.

7. Radim Vrbata, Florida Panthers

Vrbata celebra un gol con Panthers | Foto:USA TODAY Sports

El veterano ala derecha checo Radim Vrbata firmó un contrato con Florida Panthers de un año y 2.5 millones de dólares. Pero viendo la buena temporada que está realizando, parece que le va a salir más caro a la franquicia de Florida. Ya que en su contrato tiene dos bonificaciones, una de 250.000$ por 10,15 y 20 goles, y otra también de 250.000$ si consigue llegar a los 45 puntos en esta temporada. Pues bien, en lo que va de temporada ya suma tres goles, seis asistencias y nueve puntos en once partidos. Por lo que siguiendo esta media, estaría en camino de conseguir unos 22 goles y 67 puntos, así que los Panthers no estarán arrepentidos de pagar dichas bonificaciones porque de ser así habrá sido uno de los mejores fichajes de la Offseason.

6. Alexander Kerfoot, Colorado Avalanche

Kerfoot con Avalanche | Foto: Getty Images

El jugador universitario canadiense de 23 años Alexander Kerfoot llegó desde la Universidad de Harvard de la Eastern College Ahtletic Conference (ECAC hockey) a Colorado Avalanche. Ya que no quiso firmar con el club que lo reclutó New Jersey Devils se convirtió en agente libre. Tras rechazar el interés de su club de origen Vancouver Canucks, firmo por los Avalanche. Tras un gran Training Camp, el delantero inició con los de Colorado la temporada en NHL y ha aprovechado cada segundo dado por el entrenador Jared Bednar. Y debe aprovechar cada segundo, ya que su promedio sobre el hielo de 12:48 minutos por partido no es mucho. Pero a pesar del poco tiempo de juego y de estar en la cuarta línea del ataque, ha logrado tres goles, tres asistencias y seis puntos en once partidos. Por lo que parece tener potencial para avanzar en la alineación a lo largo de la temporada, el hecho de tener tiempo en el Power Play del equipo en la segunda unidad deja ver las esperanzas depositadas en su capacidad ofensiva.

5. Brad Hunt, Vegas Golden Knights

Hunt celebrando un gol | Foto: AP Photo

Debido a la expansión realizada esta temporada en la NHL, hizo centrarse más en las incorporaciones vía Draft de expansión que en la agencia libre. Pero llegó sin demasiado ruido a Las Vegas Golden Knights el defensa agente libre Brad Hunt. Un canadiense de 29 años que firmó un contrato de dos años y 1.3 millones de dólares. Algo justificado ya que Hunt solo contaba con 33 partidos en NHL, dos goles, siete asistencias y nueves puntos. Pero gracias a una explosiva pretemporada le ha hecho jugar en el inicio de temporada. A pesar de costarle entrar en las alineaciones en los primeros partidos, le llegó su momento a mediados de octubre con un excelente rendimiento en todos los partidos que ha jugado, con siete puntos de siete asistencias que ha dado en seis partidos y con un promedio de tiempo de juego de 19 minutos por partido.

4. Justin Williams, Carolina Hurricanes

Williams con los Canes | Foto: AP Photo

El regreso del ala derecha Justin Williams a Carolina hurricanes ya fue un éxito desde el principio, ya que podría liderar al equipo con su veteranía. Es como si el veterano de 36 años regresase a su juventud. A pesar de llegar con el cartel de goleador secundario, ha sorprendido a propios y extraños con un gol, siete asistencias y ocho puntos en diez partidos, un ritmo ideal para alcanzar los 60 puntos al final de temporada. En los Canes, el único que le lleva la delantera en ritmo de puntos es Jeff Skinner. Pero nada que ver con el Williams que jugó la pasada temporada en la tercera línea de Washington Capitals. Parece que el Manager General Ron Francis se ha anotado un tanto con el regreso de Williams que firmó un contrato por dos años y nueve millones de dólares.

3. Alexander Radulov, Dallas Stars

Radulov con los Stars | Foto: AP PHoto

Los Canadiens viendo como les está yendo esta temporada, quizás más de uno en Montreal se está tirando de los pelos al haber dejado marchar al ala derecha Alexander Radulov a la agencia libre, el cual ha llegó a una acuerdo con Dallas Stars por cinco años y 31.25 millones de dólares. A pesar de haber sido un inicio de temporada flojo con solo dos asistencias en cinco partidos, ha logrado en los siguientes siete partidos cuatro goles, tres asistencias y ocho puntos, incluyendo una racha de tres partidos seguidos ganando anotando dos goles ganadores. El ruso de 31 años, sigue siendo unos de los jugadores más creativos de la liga y con un talento ofensivo que, de seguir así, hace muy fuerte y temible a los Stars en esta temporada

2. Will Butcher, New Jersey Devils

Butcher con los Devils | Foto: Getty Images

El defensa norteamericano Will Butcher de 22 años es el otro jugador universitario que ha destacado de la lista de agentes libres. Procedente de la Universidad de Denver de la National Collegiate Hockey Conference (NCHC). New Jersey Devils querían un juego más rápido y reforzar su defensa, por lo que le ofreció y firmó un contrato de dos años y 925.000$ y tras un gran Training Camp permaneció en el equipo de NHL. Desde que comenzó la temporada Butcher ha sido brillante y ha valido la pena cada centavo de su contrato. En sus primeros seis partidos el de Wisconsin ha logrado nueve puntos, que han aumentado a once en diez partidos de NHL. Butcher se ha convertido en el mariscal dentro del Power Play, promediando más tiempo en superioridad numérica que cualquier otro jugador de los Devils, produciendo siete puntos en los Power Plays.

1. Evgenii Dadonov, Florida Panthers

Dadonov con Panthers | Foto: Getty Images

Con el regreso a la NHL del ala izquierda ruso Evgenii Dadonov, se demuestra que algunos jugadores si saben adaptarse a la NHL tras pasar por la KHL. Dadonov llegó como agente libre a Florida Panthers tras liberarse de los derechos que recaían sobre el por parte de Carolina Hurricanes de su primera paso por Estados Unidos, firmando un contrato de tres años y doce millones de dólares. Y que regreso, porque el jugador de 28 años se ha instalado en lo más alto de los goleadores de los Panthers con seis goles, ocho asistencias y 14 puntos.

Pero estos números no deberían sorprender ya que el total de puntos conseguidos en la KHL por Dadonov sugería que podría sumar unos 75 puntos en NHL aproximadamente. Pero estas previsiones podrían quedarse cortas si sigue este ritmo, ya que de seguir así podría logar unos 45 goles y 104 puntos al final de la temporada. Es cierto que es bastante improbable de que logre esos números, pero si que llegará a los previstos si las lesiones se lo permiten. Nadie puede cuestionar el fichaje del ruso por parte del Manager General Dale Tallon, a pesar de las suspicacias iniciales. Además la línea formada por Dadonov, Aleksander Barkov y Jonathan Huberdeau se está convirtiendo en la gran amenaza del este y de la División del Atlántico.