Mark Streit se retira del Hockey profesional

Mark Streit con los Habs esta temporada | Foto: NHL.com

El defensa suizo de 39 años Mark Streit anunció el pasado lunes 30 de octubre que se retira del hockey profesional tras doce temporadas en la NHL y pasar por cuatro equipos en la competición norteamericana: Montreal Canadiens, New York Islanders, Philadelphia Flyers y Pittsburgh Penguins.

El suizo regresó esta temporada a los Canadiens tras nueve temporadas de su primera etapa en Montreal firmando un contrato de un año y 700.000 dólares. En su regreso esta temporada a los Habs, Streit solo jugó dos partidos con el conjunto canadiense, siendo colocado en Waivers el 12 de octubre y asignado a su afiliado Laval Rocket de la American Hockey League (AHL), algo que rechazó y provocó la rescisión del contrato por parte de la franquicia.

En declaraciones del suizo respecto a lo que pasó con los Canadiens manifestó: “Lo que sucedió en Montreal fue una sorpresa y un shock. Esperaba algo más, pero es lo que es. Es hockey y es un negocio”. Streit, que se someterá a una operación de hombro próximamente en Philadelphia, pudo estar en negociaciones con el SC Bern de la liga suiza tras finalizar su contrato con los Habs. Finalmente no se concretó ya que anunció su retirada oficialmente, algo que Streit confirmó al diario Le Matin: “Siempre he dicho que quería terminar mi carrera en la NHL. He cumplido mi palabra".

Streit llegó a la NHL en el Draft de 2004 seleccionado por los Canadiens en la novena ronda (nº 264). Desde entonces ha jugado un total de doce temporadas en la NHL, 786 partidos, consiguiendo 96 goles, 338 asistencias y 434 puntos. Fue el primer suizo en convertirse en capitán de una franquicia de NHL y alcanzó la gloria la pasada temporada al conseguir su única Stanley Cup con los Pittsburgh Penguins. Jugó el All Stars de 2009 y ha participado con la selección nacional de Suiza en cuatro juegos olímpicos (2002, 2006, 2010 y 2014).