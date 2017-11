¿Qué pasa con Carey Price?

Google Plus

Price | Foto: NHL - NBC Sports

Los Montreal Canadiens han comenzado la temporada de manera decepcionante, pues llevan ahora mismo un 4-8-1 sumando sólo 9 puntos. El equipo canadiense se sitúa último en la Conferencia Este, pero lo que más preocupa al club es la situación de su portero, Carey Price.

Durante la pasada campaña, Price tuvo a veces problemas para encontrar su juego. Incluso el entrenador optaba por ponerlo de suplente.

Desafortunadamente para los Canadiens, las cosas probablemente hayan sido peores para Price respecto al curso pasado, lo cual quiera decir algo. El meta ha estado bajo los palos en 8 de las 9 derrotas del conjunto de Montreal, incluso la fea derrota que sufrió su equipo ante los Minnesota Wild por 6-3.

Claro descenso de nivel en este curso

En los 11 choques que ha disputado el portero de 30 años, ha permitido conceder tres o más goles en ocho ocasiones, y cuatro o más tantos en siete ocasiones. Actualmente, Price posee un promedio de 3.77 GPP y un porcentaje de paradas de .877.

''Creo que al final sabemos que Carey (Price) es un portero mucho mejor de lo que está demostrando en este momento'', dijo el entrenador jefe Claude Julien después del último partido en NHL.com. ''Lo único que puede hacer, y podemos hacer, es seguir trabajando con él, y que él trabaje duro y encuentre su ritmo nuevamente, porque definitivamente es la clave para que volvamos a playoffs''.

Tampoco hay que confundirse, el portero no es el único culpable de las dificultades que están padeciendo los de Montreal, ya que su cobertura en la zona defensiva está siendo horrible, pero cuando el GM, Marc Bergevin dice que la solución a los problemas de los Canadiens está en los vestuarios, este se refiere a Price. Él no es el único que puede tapar sus 'vergüenzas' (lo cual, no es justo).

Algunos creen que el guardameta está jugando dolido, otros han sugerido que todas las lesiones con las que ha estado lidiando, finalmente han podido con él, e incluso otros llegan a pensar que es un problema de confianza o mecánica. No se sabe de que se trata, pero una cosa es cierta; los Canadiens esperan que el mismo Price salga de este embrollo. Simplemente lo convirtieron en el portero mejor pagado en la historia de la NHL con un contrato de 8 años y un salario total de 84 millones de dólares. Además, este contrato comenzará a entrar en función a partir de la próxima temporada.