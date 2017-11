Detroit Red Wings: the russian five Cinco jugadores rusos jugando como uno solo en el hielo, Kozlov, Larionov, Fedorov, Fetisov y Konstantinov formaron uno de los equipos más reconocidos en la década de los 90 en Detroit.

Detroit Red Wings: The Russian Five. | The hockey news

Durante las décadas de los 70 y los 80 el poderío del hockey en la antigua Unión Soviética tomó gran importancia a nivel internacional. Formando el llamado “Ejército rojo” que fue temido durante la época y consolidando en 1980 la selección considerada por muchos analistas como uno de los mejores equipos internacionales de todos los tiempos. El mítico Bowman fue el encargado de dirigirlos desde el banquillo Este imperio soviético también tuvo impacto en la NHL en la década de los 90, especialmente en los Detroit Red Wings bajo el mando de Scotty Bowman, quien logró dar forma a un equipo de talentosos jugadores rusos que emularía el estilo de juego soviético el cual se basaba en velocidad, control del puck y un estilo altamente físico, una combinación de habilidad que generaba constantes dolores de cabeza a los rivales a quienes se enfrentaban. Equipo icónico de los años noventa en la NHL The Russian Five , uno de los equipos más icónicos en la franquicia de la Rueda alada formado por cinco jugadores soviéticos altamente habilidosos y que se desempeñaban como una sola unidad en el hielo. Conformados por Vladimir Konstantinov y Viacheslav Fetisov en la defensa y los atacantes Igor Larionov, Vyacheslav Kozlov y Sergei Fedorov, conocidos también como: “Los Magos de Ov ” con su talento influyeron en gran manera la forma de juego en la NHL, haciendo de la posesión del puck una prioridad e influenciando a otros equipos a imitar su estilo, el cual sentó las bases de muchas formas de juego que se desarrollan hasta el día de hoy.