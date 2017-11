Pittsburgh Penguins: en busca del three - peat

Momento en que Pittsburgh Penguins se proclama campeón de la Stanley Cup | NHL.com (Google imágenes)

Este verano para el equipo de Pensilvania ha sido muy movido. Grandes jugadores y leyendas de la identidad han sido traspasados a otros clubes. Jugadores veteranos como Kunitz, Hainsey o el mismísimo Fleury, de entre otros. Pero a la vez, vinieron muchísimas incorporaciones. De estas incorporaciones destacan jugadores como Ryan Reaves, Antti Niemi, Matt Hunwick o Greg McKegg.

Offseason dubitativo

Tanto las salidas como los fichajes produjeron dudas en los aficionados de los Pens. ¿Tiene Pittsburgh plantilla para volver a ganar la "Stanley Cup"? Hasta el momento los pingüinos no están en una situación delicada, en todo caso tranquila. Se nota, que con tatos movimientos, al equipo le falta la química que tenían el año pasado, será la tarea de Mike Sullivan. Pero los resultados hacen dudar al aficionado, ya que, de 16 partidos, han perdido 8. (16-8). Parece ser que el talón de Aquiles esta temporada es jugar lejos de su casa. De estas 8 derrotas, ha habido que han sido duras y muy contundentes: (10-1 VS Chicago Blackhawks), (7-1 VS Winnipeg Jets), (7-1 VS Tampa Bay). Igual que fuera de su territorio han cosechado muchas derrotas, jugando en el "Pens Arena" han ganado 11 de los ultimos 12 partidos, una cifra estratosférica que motiva a los pingüinos. Al largo de la temporada, veremos si los Pens consiguen derrotar a su talón de Aquiles (ganar fuera de casa) y sumar las máximas victorias de visitante durante la fase regular.

Hay que decir, que los Pens tienen a su hombre estrella, al pilar del equipo, al "MVP" del año pasado llamado Sidney Crosby, donde deberá liderar a su equipo como lo ha estado haciendo todos estos años. Será muy interesante ver la temporada de los Pittsburgh Penguins y ver si consiguen su sueño: Volver a conquistar la "Stanley Cup" por tercera vez seguida.