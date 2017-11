Clayton Keller, el oasis dentro del desierto de Arizona

Google Plus

Keller está siendo la mayor alegría de Arizona en lo que llevamos de temporada (nhl.com)

La lucha por el Calder Trophy al mejor rookie de la temporada se presume como una de los trofeos más igualados de los últimos tiempos. La ausencia de candidatos que se situaron en los puestos de honor del draft de 2017 es curiosa, pero han aparecido multitud de jugadores dispuestos a dejar su huella en esta liga. Pese a que a principio de temporada se presumía a Nico Hischier como el máximo favorito, ahora mismo se encuentra como el tercer rookie en puntos de su equipo, detrás de los sorprendentes Bratt y Butcher.

Pero el jugador que ha destacado, tras hacer un gran Campeonato Mundial Junior con USA, es sin duda Clayton Keller. Con 17 puntos en 17 partidos es el gran destacado de los Arizona Coyotes, además de ser el cuarto máximo goleador de la liga solo por detrás de jugadores como Nikita Kucherov, Alex Ovechkin y John Tavares. Keller ya se ha convertido en un pilar fundamental para la ofensiva Coyote, siendo el segundo atacante con más minutos en el hielo detrás del fichaje estrella Derek Stepan.

Otros candidatos al trofeo al rookie del año

Con solo 17 partidos, Keller no tiene para nada asegurado y hay multitud de jugadores que están firmando un gran arranque de temporada. Charlie McAvoy ya dejó claro de que era capaz durante los Playoffs de la temporada pasada, disputando más de 20 minutos por partido debido a las bajas en la defensa de los Boston Bruins. Este año, pese a contar con la mayoría de la plantilla, sigue siendo el segundo jugador con más minutos, teniendo un impacto muy importante en el juego Bruin, pese a no destacar en puntos.

Otro jugador a tener en cuenta es Alexander Kerfoot, una de las grandes razones del traspaso de Matt Duchene de Colorado Avalache a Ottawa. Su gran rendimiento ha agilizado el traspaso del center canadiense al ver que su puesto está bien cubierto de cara al futuro. Nueve puntos en 14 partidos avalan al joven jugador procedente de la universidad de Harvard.

El trío de los New Jersey Devils anteriormente mencionado, que está ayundando al equipo bajo la batuta del ex-Oiler Taylor Hall a firmar el mejor arranque de los Devils en los últimos años. Las 12 asistencias y el gran manejor del power play de Will Butcher, la habilidad del número 1 del draft Nico Hischier y el acierto hasta el momento de Jasper Bratt hace soñar a los de New Jersey con volver a los Playoffs.

Por último, Matthew Barzal, jugador de los Islanders que ha firmado un partido con cinco asistencias en una de sus últimas apariciones, también se postula como un candidato claro. Tras rumorearse su bajada a una liga menor, el center ha sumado 14 puntos en los 10 últimos partidos y se sitúa segundo en puntos en la tabla de rookies, seguido por el ruso Mikhail Sergachev, quien suma 12 puntos siendo defensa.