Montoya estará fuera del hielo indefinidamente

Google Plus

Foto: Sportsnet.com

Los Montreal Canadiens anunciaron que Álvaro Montoya sufrió una conmoción cerebral, por lo que no se sabe hasta cuando podrá estar de regreso en el hielo defendiendo la portería de los Canadiens. La lesión podría haberse producido tras un disparo de Dustin Byfuglien que lo golpeó en la máscara durante el partido ante el ex equipo de Montoya, los Winnipeg Jets, donde el equipo de Montreal se llevó la victoria 5-4.



Durante el año Montoya había hecho cuatro apariciones, acumulando un récord de 2-1-0, donde apenas está disputando su segunda temporada con los Montreal Canadiens. En tres aperturas de esta temporada, Montoya tiene un GAA de 3.77 y un porcentaje de salvación de .863. Con la lesión de Montoya y Carey Price, Charlie Lindgren se ha sumado a Zach Fucale que fue llamado de emergencia.



Smith fuera tres semanas



El alero de los Ottawa Senators, Zack Smith, estará ausente tres semanas después de dislocarse el pulgar durante el partido en la victoria 4-3 contra los Colorado Avalanche de la Serie Global en Estocolmo, Suecia. El jugador de 29 años tiene seis asistencias en 12 partidos jugados hasta ahora en esta temporada y aún no ha logrado marcar un gol.



"Ese es otro delantero de los seis primeros", dijo el entrenador en jefe de los Senators, Guy Boucher. "En algún momento, tienes que tener un poco de suerte con esas lesiones, pero te desgastan".



El jugador canadiense ha jugado toda su carrera con los Ottawa Senators y fue seleccionado en la tercera ronda del draft de la NHL en el 2008. El extremo de 22 años Nick Paul entra en la alineación como un reemplazo. En 11 juegos de AHL con los Senators de Belleville, Paul tiene cinco asistencias.



"Estamos buscando a Paul para que venga aquí y haga sus contribuciones", dijo Boucher. "Él está aquí porque se lo merece". Ha sido un largo camino para él desde su último juego de la NHL ".