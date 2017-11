Duchene y Turris: nuevos equipos, nueva vida

Google Plus

Matt Duchen con su nuevo equipo Ottawa Senators | Foto: Getty Images

Finalmente, tras muchas negociaciones, rumores y traspasos frustrados, Matt Duchene salió de Colorado Avalanche con dirección al equipo canadiense de Ottawa Senators. Si Duchene quería vengarse de los Avs tras todo lo acontecido con su marcha de Denver, no pudo eligir mejor momento. Ya que en sus dos primeros partidos con los Sens, coincidió con las Global Series que su equipo jugó en Suecia ante sus ex de Colorado, con victoria en ambos partidos, por 4-3 en el primero tras prórroga y mismo resultado en el segundo sin prórroga, para los de Ottawa.

Debut de Duchene con Sens, las dos caras de la moneda

Durante esta primera experiencia con los Sens, ante sus ex, ha sido las dos caras de la moneda. Ya que por un lado ha sido muy buena, ya que se está acoplando muy bien al equipo de Ottawa con sus actuaciones en sus primeros dos partidos, formando línea con Alex Burrows y Mike Hoffman, logrando realizar ocho disparos a puerta en 16:19 minutos sobre el hielo. Pero por otro lado no tan positivo ya que no consiguió dar ninguna asistencia, ni anotar ningún gol en los dos partidos. A lo que hay que sumar un menos tres en la estadística más/menos, y siendo aún una incógnita el resultado que dará el dúo en su línea con Hoffman, donde Duchene podría abrir el ataque con su velocidad y Hoffman aportar el talento.

Por lo que aún habrá que esperar su evolución en los Sens a lo largo de la temporada y su acoplamiento al sistema del equipo de Ottawa. Lo que si es seguro es que el jugador canadiense se fue con buenas sensaciones tras las dos victorias con su nuevo equipo en Suecia y con un cansancio acumulado tras el cambio de ciudad, el viaje a Suecia para el Global Series y el esfuerzo realizado en los partidos como el mismo manifestó que podría dormir cinco días al regresar a casa.

Turris aterriza de pie en Nashville

Kyle Turris en su primer partido con los Preds |Foto: NHL.com

Por otro lado el otro jugador que estuvo implicado en el traspaso de Duchene, fue el delantero centro Kyle Turris que llegó al equipo de los Predators de Nashville con los que además consiguió una extensión de su contrato por valor 36 millones de dólares y seis temporadas. Pero no solo su nuevo contrato fue lo positivo en su llegada a Nashville, ya que el jugador canadiense cuajó una gran actuación en su primer partido ante Pittsburgh Penguins con victoria de los Preds por 5-4 en el Shootout, siendo nombrado primera estrella del partido tras anotar un gol y una asistencia.

El entrenador de los Preds, no se cortó a la hora de dar minutos a Turris en sus primeros minutos como jugador de Nashville, ya que acumuló, incluyendo minutos de prórroga, 21:38 sobre el hielo. Aunque en el PowerPlay solo acumuló 1:18 sobre el hielo, algo que le resta protagonismo y que solo variaría si Laviolette cambiase la configuración del PowerPlay.

De momento el canadiense ocupa el centro del ataque de la segunda línea de los Preds junto a Craig Smith y Kevin Fiala, algo que podrían aprovechar ambos con la presencia de Turris, ya que generan grandes oportunidades y Turris podría aportar ese toque final que faltaba en la segunda línea del ataque.

Tras lo visto en los primeros días tras el traspaso a tres bandas llevado a cabo por Senators-Predators y Avalanche, parece que todos han salido ganando con ello, y que el tiempo y las actuaciones que cada uno de los jugadores y de los equipos determinará el nivel de éxito para cada uno. No podemos cerrar este artículo sin mencionar, que el otro jugador involucrado en el traspaso, Samuel Girard, tuvo una buena actuación en su debut con los Avalanche, concediendo una asistencia.