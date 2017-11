Google Plus

NHL VAVEL en las Global Series | David Carrera VAVEL.com

El viernes diez de noviembre de 2017 era una fecha marcada en fuego en la redacción de NHL VAVEL, pues varios de sus miembros, junto con colaboradores y exredactores, habían decidido viajar a Estocolmo, Suecia, para presenciar el primero de los dos partidos (el sábado se jugaba el siguiente también con la presencia de la redacción en el pabellón) correspondientes a la Global Series 2017. Dichos choques enfrentarían a los Colorado Avalanche y Ottawa Senators, ambos conjuntos con jugadores suecos entre sus filas, incluyendo sendos capitanes, Gabriel Landeskog por parte de la franquicia de las rocosas y Erik Karlsson en el cuadro capitalino canadiense.

Testeando el ambiente de camino al pabellón

Llegados al aeropuerto, algunos indicios en forma de merchandising de los dos equipos se empezaban a vislumbrar entre los usuarios de la instalación. Rápidamente y sin mucha demora, tras llegar al hotel, el siguiente objetivo era desplazarse a pie hacia el Ericsson Globe, arena donde se iban a disputar los dos encuentros. Con la imponente silueta del estadio marcando el camino a seguir, la ruta lluviosa de 20 minutos dejaría claro el ambiente creciente de hockey NHL que se vivía en Estocolmo a esas horas, con personas de todas las edades ataviadas con prendas relacionadas con franquicias de la liga norteamericana.

Coincidían en horario el Avs vs Sens y el Suecia vs Italia Curiosamente, el partido entre Avalanche y Senators no sería el único gran evento deportivo que se disputaría en Estocolmo llegada la noche; en otra parte de la ciudad, los combinados nacionales de fútbol de Suecia e Italia jugaban el primer choque de la repesca para conseguir un billete al Mundial de Rusia 2018, donde finalmente los locales se impondrían por un ajustado uno a cero.

El Ericsson Globe, escenario de los dos partidos | Ericsson.com

Prolegómenos cargados de referencias suecas

El interior del pabellón, aún semi vacío, lucía espectacular con el hielo perfectamente pintado para la ocasión, transportando a los espectadores al mundo NHL de forma más que satisfactoria. Con la gente sentada ya en sus butacas rojas, el espectáculo daba comienzo, primero con el calentamiento de los equipos a ritmo musical acorde con el hockey y después con la interpretación de los himnos canadiense y estadounidense a cargo de la cantante local Janice.

Espectáculo americano con sabor sueco Justo después, por la misma alfombra roja que había recorrido la artista Janice, salía entre una gran ovación a hacer el saque de honor Peter Forsberg, leyenda sueca de la NHL y de Colorado, flanqueado por sus compatriotas y actuales capitanes de los franquicias participantes. El día siguiente, antes del segundo choque se viviría una situación similar pero con Daniel Alfredsson (sueco y ex capitán de los Senators) en el saque de honor.

Partidos con gran nivel de juego

La hora de la verdad daba comienzo con los conjuntos listos para verse las caras en un duelo atípico de temporada regular. Pronto se vería que los jugadores no habían venido de turismo. Si bien es verdad que ambos choques caerían del lado de los Senators por cuatro a tres (uno en la prórroga), el juego mostrado por los dos equipos sería de nivel similar.

Ambiente espectacular, tanto en el hielo como en las gradas Los fans, volcados de lleno con lo que veían en el hielo, solamente dejarían de lado el hockey para celebrar el gol de Suecia ante Italia anunciado en el vídeo marcador, y acabarían presenciando dos encuentros con todo tipo de situaciones distintas, pasando de las explosivas cargas hasta un gol definitivo en situación de tres contra tres (habitual en los overtimes). A todo esto se debería añadir la 'extraña' presencia de Matt Duchene en las filas de Ottawa, jugador que hasta cinco días antes pertenecía a la disciplina de los Avalanche pero que tras un largo tiempo buscando una salida acabaría en los Sens, con la consiguiente mala suerte de enfrentarse a su ex equipo hasta en dos ocasiones en su debut con su nueva franquicia.

Como curiosidad, destacar la masiva presencia de aficionados con jerseys de casi todas las franquicias NHL, destacando, como es lógico, las de Colorado y Ottawa. También abundaban las camisetas de equipos europeos, reflejando el origen de muchos de esos aficionados.

Duchene ya con los Senators | Ottawa Sun

Buena nota en general, pero temas a mejorar

Como nota global de la experiencia vivida en Estocolmo, se podría puntuar con un notable alto. El nivel mostrado en el hielo y el ambiente en las gradas, sin ninguna duda, fueron las partes más conseguidas por obra de la NHL, pero la falta de una fan zone más grande (algunos aficionados ni siquiera supieron de su existencia) y unos puestos de venta de productos relacionados con la liga norteamericana inferiores a lo que el evento merecería, fueron las notas grises en un fin de semana de altos vuelos.

La NHL anunció durante el fin de semana la intención de crear una serie de eventos (partidos) regulares fuera de Estados Unidos y Canadá, los dos sellouts o llenos absolutos en Suecia sin ninguna duda vendrían a demostrar el acierto de esta decisión, idea que no debe abandonar la NHL, pero sí mejorando aún más la experiencia para unos fans ávidos de hockey americano.