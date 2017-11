Alerta en los Islanders por la lesión grave de Kulemin

Google Plus

El jugador ruso de los Islanders, Nikolay Kulemin, estará de baja a causa de una lesión que le dejará alejado del hielo durante 6 meses. Sufrió la lesión durante la derrota de su equipo 2-1 ante Edmonton Oilers. Kulemin, ya se ha sometido a una cirugía el lunes. Las noticias no son nada buenas ni para Kulemin ni para los Islanders, ya que la lesión en el hombro ha sido tan grave que podría perderse el resto de la fase regular que concluye el 7 de abril.

No estaba siendo la mejor temporada para el nacido en Magnitogorsk, ya que únicamente llevaba 1 gol y 2 asistencias y no estaba demostrando su mejor nivel en los partidos. No así como su equipo el cual ha mejorado respecto la temporada pasada. Ya que actualmente se sitúan en una posición cómoda i en "Playoff", para ser exactos van octavos, aunque en esa zona de la tabla siempre hay muchos cambios. Ha podido ser el último partido del ruso de 31 años con los Islanders, ya que firmó contrato el 2 de julio de 2014 y una vez terminada la duración del contrato, se quedaría en agente libre.

Gran parte de su carrera en Canadá

A sus 31 años, Kulemin, ha sido un jugador que ha pasado la mayoría de su carrera deportiva en Canadá, Toronto. El ruso ha sido una pieza importante para los Toronto Maple Leafs. Una vez acabada su trayectoria por tierras canadienses, fue traspasado a su actual equipo, los New York Islanders. Su mejor temporada (2014-2015), anotó 15 goles y 16 asistencias.

El jugador que fue MVP el 2007 en la Liga Rusa, tendrá que rezar y confiar en que su equipo se clasifique para los "Playoff" ya que sería su ultima oportunidad de poder jugar esta temporada con los Islanders, o quien sabe si su ultima vez con el conjunto de Nueva York...