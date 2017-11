Bettman apuesta por la continuidad del mapa actual de la NHL, pero no lo asegura

Google Plus

Bettman apostó en Montreal por la estabilidad Foto:NHL.com

Franquicias actuales con dificultades, traslados, nuevas ciudades ávidas de ver hockey, los últimos meses están plenos de rumores al respecto y Bettman ha aprovechado su estancia en Montreal para poner algunos puntos sobre las íes.

Advertencia a Ottawa y Calgary

Las dos franquicias se enfrentan al mismo problema, pero con orígenes diferentes. En Ottawa el Canadian Tire Centre está llegando al final de su vida útil, a lo que añade su localización nada céntrica en el suburbio de Kanata, situación que para Bettman, hace que el hockey en vivo esté lejos de las posibilidades de los nuevos y más jóvenes aficionados, que aseguren el crecimiento de la base de fans.

En el caso de Calgary, nos encontramos ya con un Scotiabank Saddledome totalmente fuera de los estándares deseados por la liga, y el hecho de que Naheed Nenshi haya sido reelegido este otoño como alcalde, frente al candidato apoyado desde la franquicia, no ayuda a relajar la tensión entre ayuntamiento y propietarios de los Flames.

Así que en un ejercicio de repartir palo y zanahoria, Bettman expresó en Montreal su total confianza en las actuales 31 franquicias para mantener sus mercados, pero por otro lado dejó bien claro que no era su intención amenazar, pero que era inevitable que si un mercado necesitaba un nuevo pabellón para mantenerse competitivo, viable y estable, y se encontraba con dificultades para ello, los propietarios revisasen sus opciones.

"Nosotros nunca amenazamos a una comunidad. Cualquier cosa que suceda, será por evolución natural. Si un equipo necesita un nuevo pabellón para sobrevivir y no lo consigue, entonces ocurrirán cosas" fueron sus palabras al respecto

Quebec City: "No le dijimos a nadie que construyeran un pabellón"

Y si en el Canadá anglófono andan cortos de edificios, en el francófono, el flamante Videotron Centre anda huérfano de hockey de alto nivel salvo por los esporádicos partidos de exhibición de los Montreal Canadiens, demasiado poco para lo que se quería del mismo.

Centre Videotron Foto: Louis Halle

Bettman, no siente ninguna necesidad de disculpa porque todavía no hayan regresado los Quebec Nordiques. "Me siento muy cómodo porque las cosas están claras", dijo al respecto Bettman, "Si decides construir una instalación, la construyes. Pero ya se sabe lo que ocurre cuándo se pierde una franquicia por la falta de una instalación adecuada, o la perspectiva de tenerla, luego es muy difícil traerla de vuelta", y recordó los años que ha necesitado Winnipeg para recuperar a sus Jets como ejemplo.

También sobre Quebec, Bettman aclaró que no había recibido ninguna exigencia por parte de Montreal de una compensación económica en el caso de que resucitaran los Nordiques. De hecho Geoff Molson, propietario de los Habs, apoyó abiertamente en dicho almuerzo la posibilidad de una nueva franquicia en el Canadá francófono.

Equilibrio de conferencias, un factor a seguir

Es algo previsible que la NHL busca una franquicia número 32 preferiblemente en el Oeste para que haya igualdad numérica entre Este y Oeste. Seattle es una de las candidatas, pero Houston está apostando muy fuerte por el mismo objetivo.

Al respecto, Bettman expresó que es bueno saber que hay ciudades interesadas en unirse a la liga, desde luego por su parte no tiene ningún interés en que sea vía traslado de una franquicia ya existente, lo que refrenda su ya conocida apuesta por la continuidad de Florida, Carolina y Arizona en sus localizaciones actuales.

Como era de esperar, ahora que corren tiempos de prosperidad de manera general para el hockey profesional en Norteamérica, es tiempo de decisiones meditadas y llevadas a cabo de manera pausada, frente a las revolucionarias y urgentes, propias de los momentos de necesidad de cambio de rumbo. Pero como todos sabemos, el futuro será el que hable al respecto de todos estos temas.