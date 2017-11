El regreso soñado de Aston Matthews

Google Plus

El center estadounidense de solo veinte años de los leafs, Aston Matthews, había sufrido una lesión que lo dejaba apartado del hielo doce días. El bloque del equipo de Toronto aguanto el tipo en los cuatro partidos que su center estrella no podía jugar – los cuatro primeros partidos que Auston no juega en toda su carrera en la NHL, pues había jugado los 82 de la temporada pasada-. El equipo de Toronto respondió con cuatro victorias en los cuatro partidos, dos en over time, i marcando un total de doce goles.

Una rivalidad con mucha historia

En el partido que se jugó en el Center Bell se disputaba un duelo que es una de las rivalidades más míticas de estos cien años de historia que cumplirá la National Hockey League entre los habs y los leafs. En esta clase de partidos es donde los grandes jugadores, estén en la forma que estén, despuntan y así lo hizo Matthews que, volviendo de una inactividad de doce días, marcó un doblete y dejó el partido finiquitado anotando el quinto y sexto gol. Victoria por seis a zero, ante tu eterno rival, en su pista y marcando un doblete, sin duda el regreso soñado.

La NHL, el equilibrio hecho liga

Este partido deja al conjunto torontoniano en segunda posición en la Conferencia Este solo por detrás de los bolts, los cuales están cuajando una gran temporada, mientras que los Montreal Canadiens solo caen un poco más en la clasificación alejándose así de los playoffs, por ser exactos a la catorceava posición a solo dos puntos de la tan preciada octava posición. Curiosamente, hace solo tres temporadas la cosa acabo justamente al revés, los Habs quedaron segundos en la clasificación regular mientras los Toronto Maple Leafs quedaron quinceavos, muy lejos de puestos de playoffs, lo que hace pensar lo caprichoso que es el hockey en cuanto a giros de guion se refiere.