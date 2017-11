La NHL sanciona a tres jugadores

La multitudinaria pelea entre los Flames y los Red Wings el pasado miércoles | Fuente: www.sportscanyon.com

Fin de semana muy intenso para el departamento para la seguridad del jugador en la NHL. La comisión de la liga ha impuesto hasta tres sanciones este domingo.

Radko Gudas, defensa de los Philadelphia Flyers, no podrá estar en los próximos diez partidos de su equipo. Gudas mantuvo un forcejeo con el patinador de los Jets Mathieu Perreault, a quien acabó atizando con el stick en la espalda. La escena no deja lugar a dudas. Además, perderá cerca de medio millón de dólares en su salario. “Me dio en la peor parte del cuello. Pudo ser mucho peor, supongo. Me pidió perdón en el área de castigo, pero cuando miras la repetición, parece que lo hizo queriendo. No fue un accidente”, afirmó Perreault tras el encuentro. El jugador checo ya cumplió su primer partido en la grada el sábado y podrá volver a jugar el 12 de diciembre ante los Maple Leafs.

Por otro lado, Austin Watson cumplirá dos partidos de sanción por empujar ilegalmente contra las tablas a Dominic Toninato, el rookie de los Colorado Avalanche. Es el primer castigo de magnitud tan severa para este jugador, que tendrá pérdidas monetarias muy inferiores a las de Gudas. Solo se dejará en el camino 12.000 dólares. Watson tendrá que ver desde fuera de la pista los encuentros en casa ante los Winnipeg Jets y los Montreal Canadiens y podrá regresar el viernes en el viaje a St. Louis para enfrentar a los Blues.

Por último, la pelea que tan viral se ha convertido entre los seguidores del deporte. Ocurría en el choque entre los Flames y los Red Wings, cuando un pequeño combate entre Witkowski y Kulak se convirtió en una batalla campal entre los componentes de ambos conjuntos. No obstante, la sanción a Luke Witkowski se produce por volver a la pista una vez expulsado y no por la pelea en sí. Al igual que Radko Gudas, tendrá que mantenerse al margen por un periodo de diez partidos, mientras que sus pérdidas económicas se acercarán a los 40.000 dólares. La NHL se ha mostrado muy tajante en este tema y ha decidido aplicar la regla al 100 %. Además, Matthew Tkachuk (Calgary Flames) mantendrá una conversación telefónica con la NHL debido a su conducta y se espera una sanción leve en los próximos días (no más de cinco partidos).