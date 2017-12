Anuario División Atlántica 2017: los Lightning se alzan en claros dominadores

La división Atlántica es una de las más disputadas hasta el momento en la NHL

2017 ha sido un buen año para los equipos de la división atlántica. Pese a que de cara a los pasados Playoffs no hubiese ninguna esperanza puesta en los equipos de la división, Ottawa y Toronto dejaron grandes momentos y sensaciones de cara al futuro. La división atlántica tuvo una gran representación con los Senators llegando a final de conferencia tras ganar a los Bruins y a los Rangers, y dando una gran impresión en la final de conferencia que perdieron en siete partidos con los Pittsburgh Penguins. Las lesiones han lastrado en gran forma al Átlantico, ya que no hemos podido disfrutar a Stamkos, Price, Karlsson o Bergeron durante muchos partidos de este año, algunos de los mejores jugadores que forman esta división.

Ottawa Senators

En Ottawa las cosas no están yendo como se esperaban tras su sorprendente carrera en los playoffs pasados, ya que se encuentran en los puestos más bajos de su conferencia, llegando a acumular una racha de 12 partidos perdidos en 13 partidos disputados. Erik Karlsson no está desplegando el juego que se espera de él y el flamante fichaje estrella de la franquicia, Matt Duchene,no ha dado el rendimiento que se espera de él.

Toronto Maple Leafs

Toronto Maple Leafs ha dado el salto de calidad que se esperaba de él después de la gran eliminatoria de Playoffs que disputó el año pasado contra los Washington Capitals. Tras colocar a Matthews, Nylander y Marner entre los seis primeros clasificados para el trofeo al mejor rookie, han demostrado que pueden ganar ya siendo, junto a Tampa, el mejor equipo de la conferencia este gracias a su jugador franquicia, Auston Matthews y a la perfecta combinación de juventud y veteranía que se consiguió durante la agencia libre con fichajes como el de Marleau o Hainsey.

Matthews | SI.com

Montreal Canadiens

En Montreal no deben estar muy contentos con el año de la franquicia debido al continuo número de imprevistos en sus objetivos. Tras proclamarse campeones de la división de la temporada 2016-2017 con 103 puntos, se hacía presagiar como un duro rival para cualquier equipo. Sin embargo, los Rangers, quienes entraron con una Wild Card, los eliminaron con mucha facilidad, como demuestra el 4-2 final. En verano hicieron un gran movimiento con la adquisición de Jonathan Drouin, quien aún no ha conseguido asentarse en el equipo. La falta de Carey Price por lesión durante el inicio de esta temporada ha dejado claro que es el jugador más valioso del equipo candiense, quien aún puede entrar en los Playoffs como tercero de su división, ya que parece difícil que pueda alcanzar a los Lightning o a los Maple Leafs.

Tampa Bay Lightning

Toda la mala suerte que tuvo Tampa durante la temporada pasada, en la que no llegaron a playoffs en gran parte por la grave lesión de Steven Stamkos, quien únicamente disputó 17 partidos, ha cambiado de cara a este curso. Un arranque imperial de su capitán, y del ruso Nikita Kucherov ha hecho que vayan lanzados y no hayan bajado de la primera plaza en la conferencia durante la primera parte de la temporada. Pese a que su defensa estrella hay bajado sus números, los dos delanteros suman más de 40 puntos y se sitúan primeros y segundos en la tabla de máximos anotadores. Si las lesiones no se vuelven a cebar con ellos, se están postulando como unos de los claros candidatos a sustituir en el trono a los Pens.

Detroit Red Wings

En Detroit no están estrenando su nuevo pabellón con un gran éxito. En abril de 2017 se confirmó que por primera vez en 25 años la franquicia de Michigan no iba a disputar los Playoffs de la NHL. Y en esta temporada las cosas no pintan mucho mejor para el equipo de Blashill, ya que ya ha sumado dos rachas de seis derrotas consecutivas y no han conseguido que ningún jugador aporte una gran cantidad de puntos, ya que Henrik Zetterberg ha bajado los registros de la pasada campaña, en la que acabó con 71 puntos. Parece que Detroit vivirá una gran reconstrucción durante los años venideros, donde los jugadores jóvenes como Larkin o Mantha serán los encargados de liderar al equipo.

Florida Panthers

Florida decepcionó la temporada pasada al no llegar ni siquiera a los Playoffs tras mantener a casi todo el bloque de hace un año. El nivel mostrado por muchos de sus supuestos jugadores estrellas no está siendo el esperado y no son capaces de explotar, sobretodo en el caso de Ekblad. Aunque quizá lo más llamativo es que son el equipo al que más goles le marcan hasta el momento, lo que demuestra que Luongo ya no es el que era y que la defensa de los Panthers puede mejorar bastante. Lo más positivo es la explosión definitiva de Huberdeau tras su lesión el año pasado y su asociación con Barkov.

Boston Bruins

Boston ha sufrido muchas lesiones durante 2017. La cantidad de defensas lesionados a finales de temporada pasada hizo que un jovencísimo Charles McAvoy hiciese su debut nada más y nada menos que en los Playoffs. Pese a su gran actuación y a la demostración de coraje del equipo Bruin, los Senators les ganaron por 4 a 2 en la primera ronda. Este año Marchand y Bergeron no acumulan los mismos puntos que en otras temporadas donde incluso luchaban por algún trofeo individual. El gran nivel del checo David Pastrnak de momento es suficiente para que Boston esté en Playoffs, pero va a haber mucha lucha por meterse en la próxima postemporada en esta división.

Pastrnak | NBCsports.com

Buffalo Sabres

Los que no tienen ninguna opción de entrar en Playoffs son los Buffalo Sabres. Pese a cambiar de entrenador y de General Manager en la agencia libre, nada ha cambiado en la franquicia del norte de Nueva York. Son el equipo que menos goles anota por partido. Evander Kane anota el 20% de los goles de su equipo hasta el momento, y son muy pocos los jugadores que aportan al nivel que se espera de ellos. La actitud crítica de Jack Eichel con las actuaciones de su equipo es acertada y algo debe cambiar ya en Buffalo si quieren volver a ver partidos de Playoffs.

Conclusión final

Como resumen y vista de cara a 2018, Tampa Bay y Toronto ya se han situado como dos de los grandes candidatos de la conferencia Este. La lucha por la tercera plaza que da acceso a los Playoffs va a ser muy luchada por tres o cuatro equipos, aunque viendo las rachas de algunos equipos, pueden que se descuelguen al final. Por últimos, los Sabres parecen destinados a poseer el número 1 o 2 del Draft de 2018 con permiso de Arizona Coyotes.