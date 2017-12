Anuario División Pacífico 2017: Las Vegas se hace un hueco

Google Plus

La división pacífica culminó en abril una campaña regular muy mejorable y cerró el curso pasado con unos playoffs que se basaron en muchas ilusiones y pocos resultados. Ahora, con algo más de dos meses de competición ya disputados, sus equipos no han dado un gran salto y tampoco se esperan grandes cambios con respecto a la temporada pasada. Sin embargo, el comienzo de esta nueva etapa en el hielo está dejando algunas novedades muy interesantes en la mayoría de conjuntos. Aún así, si no se registran muchas variaciones, esta división no parece ser una gran amenaza de cara al futuro.

Anaheim Ducks

Lograron el primer puesto de la división y fueron capaces de alcanzar las finales de conferencia en la temporada pasada aunque no pudieron con los Nashville Predators y se despidieron de los playoffs en seis partidos. Con apenas un tercio de encuentros disputados esta campaña, la historia es muy diferente. La franquicia californiana está lejos de la primera posición, muy por debajo de las expectativas. La mejor explicación, el mes de noviembre, donde los aficionados de los Ducks solo vieron ganar a su equipo cinco veces en 14 partidos.

Edmonton Oilers

Connor McDavid estaba llamado a ser el futuro de esta franquicia canadiense pero ni los más optimistas pensaban que podría explotar tan pronto. El rookie logró 30 goles y 70 asistencias para un total de 100 puntos y el delirio absoluto del Rogers Centre. Incluso, la aventura en playoffs llegó hasta la segunda ronda, donde Anaheim sacó las series adelante en el séptimo partido. Sin embargo, una vez visto lo sucedido la pasada campaña, no se esperaba sino mejor juego y más espectáculo, pero no está siendo el caso. Los Oilers están hundidos en la clasificación y sin ninguna vía de escape.

Calgary Flames

La franquicia de Alberta regresó a los playoffs después de un año fuera en blanco aunque su participación fue lo más corta posible. Su rival de división, los Anaheim Ducks, destrozó la defensa canadiense para avanzar de ronda con un contundente 4-0. Lo más importante, más allá de estar en la lucha por la Stanley Cup, fue la gran temporada, una más, de Johnny Gaudreau, que alcanzó los 18 goles y 43 asistencias. Además, el verano sirvió para una pequeña revolución en la portería y la defensa, dos problemas claramente identificados el curso pasado. Los Flames recibieron 221 goles, la tercera peor cifra ente los clasificados para los playoffs.

Los Ángeles Kings

Fueron una gran decepción la temporada pasada cuando ni se clasificaron para playoffs y este año, tras reconstruir la plantilla, no se les esperaba en la lucha por los primeros puestos pero para sorpresa de muchos, ahí están. Su equipo, compuesto en buena parte por veteranos, está haciendo valer su amplia experiencia. La aportación de Anze Kopitar se antojaba clave para el devenir del presente curso y así está siendo. Lidera la franquicia en goles y asistencias, la base para que se fragüe el éxito en la franquicia de Los Ángeles.

Las Vegas Golden Knights

Ocho victorias en los nueve primeros partidos de su historia en temporada regular. No hace falta decir mucho más. Ni en los mejores sueños en el estado de Nevada se hubieran imaginado nada parecido. Las lesiones, en especial en la portería, no están acompañando y el globo de la nueva franquicia se ha desinflado un poco con el paso de las semanas. No obstante, Las Vegas continúa de pleno en la lucha por los playoffs y por tratar de rematar una temporada que ha comenzado de ensueño.

Vancouver Canucks

Se esperaba, al menos por orgullo, una reacción de esta franquicia tras finalizar la temporada pasada en último lugar de su división. Hasta por debajo de los Coyotes, sin ni siquiera alcanzar los 70 puntos. Más allá de las victorias o derrotas, las estadísticas también fueron horribles, situándose con la tercera peor diferencia goleadora (- 61). Aún así, y sin movimientos significantes durante el periodo de fichajes, Vancouver se mantiene en la batalla por la Wild Card aunque se avecina una segunda mitad de temporada muy larga para los Canucks.

Arizona Coyotes

Los espectadores de esta franquicia mejor se pueden dedicar a apoyar a los Cardinals y los Diamondbacks en estos años. Gracias a los Avalanche y los Canucks no fueron el peor equipo de la liga en la anterior campaña aunque están muy lejos de poder luchar por nada más allá de no finalizar en el farolillo rojo. Desde su cambio de nombre para la temporada 2012-2013, su mejor puesto histórico es un cuarto en la división y así parece que va a seguir siendo por un tiempo.

San José Sharks

Un año después de quedarse a dos partidos de poder alzar la Stanley Cup, los Sharks no perdieron comba y finalizaron la última campaña terceros en la división, a seis puntos de los Ducks. No obstante, el paso por los playoffs fue efímero tras caer eliminados ante los sorprendentes Oilers por 4-2. La veteranía tuvo un límite. Joe Thornton y Patrick Marleau no pudieron echarse el equipo a sus espaldas durante la postemporada. Además, este último supuso una importante baja en verano al marcharse a los Maple Leafs después de 19 temporadas con la franquicia californiana.