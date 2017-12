Pittsburgh no encuentra su sitio esta temporada

Crosby aún no ha mostrado el nivel que le lleva a ser considerado el mejor jugador de la NHL (nationalpost.com)

¿Qué fue de los Penguins que arrasaban durante gran parte del año pasado y dominaban en los playoffs? Eso es lo que quiere responder la afición de Pittsburgh tras el mal inicio de temporada de su equipo en la competitiva división metroplitano. Sorprendido por el gran inicio de equipos no tan potentes como los Devils o los Islanders, la franquicia de Pennsylvania empieza a pensar que quizá deben hacer cambios para revertir la mala dinámica de resultados. Los Pens ahora mismo tiene un récord de 17 victorias, 15 derrotas y 3 derrotas en el tiempo extra, resultados que empeoran la temporada en la que Mike Johnston fue despedido en 2015, con el consecuente fichaje de Mike Sullivan, entrenador del equipo en las dos últimas temporadas.

Se descarta un cambio de entrenador

Sullivan se ha ganado el respeto y la confianza de toda la gente de Pennsylvania, y parece improbable que se planteen un despido, al menos de momento. La lesión de Murray durante 10 partidos coincidió con uno de los peores momentos de los Penguins, y sumado a la falta de Fleury en la franquicia por primera vez desde la temporada 2002 abre un vacío que Sullivan aún no ha podido cubrir. El Power Play sigue siendo el gran arma de este equipo, con Crosby, Kessel y Malkin promediando un punto por partido, ayudados por la vuelta de Kris Letang, que aún no muestra el gran nivel que mostró antes de la lesión sufrida el año pasado.