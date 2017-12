El comisionado Gary  Bettman preocupado por la situación de la arena en los Flames y Senators

Google Plus

El comisionado Gary Bettman preocupado por la situación del arena de los flames| NHL.com

"Calgary ha sido muy frustrante porque las Flames han llegado a la conclusión de que no pueden llegar a un acuerdo de construcción en Calgary, por lo que pasarán el rato y aguantarán tanto como puedan y tendremos que lidiar con esas cosas a medida que surjan, " dijo Bettman.

A diferencia de sus rivales de Alberta-Edmonton quienes abrieron el nuevo Rogers Place el año pasado, los Flames no han podido llegar a un acuerdo con la ciudad para financiar una nueva pista. Bettman dijo el jueves que cree que no hay "un puente para construir" sobre la brecha entre la propiedad del equipo y el alcalde de la ciudad, Naheed Nenshi.

Calgary es una ciudad volcada con el hockey pero el problema de construir una nueva arena es difícil de solucionar Calgary es absolutamente una ciudad de hockey de clase mundial. Grandes fanáticos, pero no hay capacidad actual para construir un nuevo estadio, y puedes tener los mejores fanáticos del mundo, puedes tener el mejor equipo del mundo, puedes estar en la mejor ciudad del mundo, pero si no tienes un estadio adecuado, atraviesas. un tiempo muy, muy difícil ", explicó Bettman. "Y, por cierto, puedes tener a los mejores propietarios del mundo, y creo que los propietarios de los Flames son tan buenos, si no mejores, que los propietarios de cualquier equipo en cualquier liga, empezando por Murray Edwards. Pero el hecho es que un equipo, para ser competitivo a largo plazo, para poder sobrevivir a largo plazo, debe tener la capacidad adecuada para jugar.

Calgary, por supuesto, no es el único equipo canadiense con una situación de arena seria en sus manos. El dueño de los Senators de Ottawa , Eugene Melnyk, habló abiertamente sobre los problemas de la pista de su franquicia antes del partido al aire libre del equipo el sábado, e incluso insinuó que consideraría mover el equipo si fuera necesario.

Problema compartido con los Senators

Los fanáticos del hockey están escuchando mucho sobre ciudades estadounidenses prominentes como Seattle y Houston como posibles mercados de la NHL con mucho espacio para que la liga crezca. Y luego está la situación ahora resuelta en Nueva York, ya que los Isleños ganaron la oferta de Belmont Park.

Pero, ¿y los mercados al norte de la frontera? Dos de las siete ciudades de la NHL de Canadá, Calgary y Ottawa, tienen muchos interrogantes sobre sus respectivos horizontes cuando se trata de sus respectivas situaciones en la arena, mientras que la Ciudad de Quebec aún no tiene un equipo para jugar en el Videotron Center.

"Los senadores necesitan un nuevo edificio en el centro de la ciudad y eso es algo que tendrá que resolverse", dijo el comisionado de la NHL Gary Bettman durante una aparición en Prime Time Sports el jueves. "The Flames necesita un nuevo edificio, y eso es algo de lo que debe preocuparse con certeza; y sí, la ciudad de Quebec tiene un edificio, pero nadie se mueve ahora mismo, no estamos expandiendo hacia el este ".