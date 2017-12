Los Arizona Coyotes seguirán al menos un año más en Glendale

Google Plus

Gila River Arena

Los Arizona Coyotes seguirán patinando al menos un año más sobre el hielo del Gila River Arena, un año más para seguir trabajando en la solución de uno de los problemas que más atormentan y amenazan al futuro de la franquicia, la ubicación nada favorable de su casa actual.

Por otro lado desde AEG, la corporación concesionaria del pabellón, se dice que han trabajado con la previsión de que el contrato seguiría en vigor para 2018-19, aunque el equipo tiene la opción de liquidar la relación siempre que lo hiciera antes del próximo 31 de Diciembre.

Solución a corto plazo

Este es un movimiento de la gerencia de los Coyotes destinado a ganar tiempo de cara a conseguir una solución definitiva a los problemas de viabilidad que le genera el jugar en su pabellón actual.

El primero son las quejas que genera el estado del hielo. Por muy potente que sea la maquinaria que genera el hielo, una pista situada en medio de una zona desértica como es Arizona, necesita un aislamiento excepcional para mantener la calidad del hielo, aún más cuándo la superficie se le somete al estrés del patinaje que se produce en un partido de hockey sobre hielo.

La solución podría pasar en construir en el Este de Phoenix y no en el Oeste como en la actualidad El segundo y aún más determinante es el hecho de que su localización en el área oeste de la zona metropolitana de Phoenix frente a la zona del este. De esta última no solo proceden la mayoría de los fans del equipo, si no que además es con diferencia la más poblada de las dos, de modo que la localización en esa zona sería más beneficiosa de cara a generar ingresos. La travesía entre el Este Y Oeste de la zona metropolitana es muy dificultosa en hora punta y eso retrae a muchos aficionados de la zona más populosa a acercarse a Glendale para ver los partidos.

Gary Bettman el pasado mes de Marzo ya amenazó con el traslado de los Coyotes fuera de Arizona si la asamblea estatal no aprobaba una ayuda pública de $225 millones para levantar un pabellón en esa nueva ubicación más adecuada. Pero finalmente esa ayuda no superó el filtro de la cámara estatal.

La universidad estatal, el posible socio ideal

La Arizona State University (ASU), se encuentra con un problema similar al del equipo de la NHL, su programa de hockey sobre hielo ha ido desarrollándose y su actual pabellón el Ocean Side Arena, se ha quedado pequeño para sus necesidades, de hecho ya se han visto obligados a jugar más de un partido importante en el Gila River Arena.

El Ocean Side Arena, lejos de ser un pabellón digno de la D1 de la NCAA Foto. Jeff Metcalfe

El principal problema que tiene la entidad universitaria, es la enorme inversión que ha realizado en el estadio para el programa deportivo estrella, el fútbol americano. Más de 300 millones de dólares invertidos en el Sun Devil Stadium.

No solo el hockey sobre hielo, a pesar de las renovaciones, el pabellón de baloncesto también se está quedando obsoleto, por ello una alianza con los Arizona Coyotes, podría ser muy beneficiosa para ambas partes, ya que las dos saldarían su déficit de instalaciones sin tener que asumir la costosa inversión en solitario.

Instalarse en Tempe es el objetivo, ahora hay un año más para conseguirlo.