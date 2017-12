Google Plus

Eberle introduce el puck dentro de la porteria de Montreal | bostonherald.com

Los oilers empezaron la temporada realmente mal y decepcionando a todos sus fans con solo tres victorias en los primeros once partidos. Las grandes expectativas que se tenía en este equipo, y más específicamente en dos de sus principales jugadores Conoor McDavid y Leon Draisatil, se quedaron muy por encima de lo que ha sido el inicio de la campaña. Un dato que nos ayudará a comprender como ha sido esta primera mitad de temporada es que en los primeros treinta y dos partidos solo han ganado trece.

Talbot ha recuperado el nivel mostrado el pasado curso Pero en los últimos cuatro partidos el equipo ha dado un cambio tanto de resultados como de juego y se han llevado todos los puntos para Edmonton y eso sea, muy probablemente, gracias a la vuelta del goalie Cam Talbot bajo los palos de los edmontonianos que, des de que el guardameta volvió ante Minnesota Wild, aún no ha perdido ningún encuentro.

Además, estas últimas cuatro victorias han llegado ante rivales sólidos y de entidad como son St. Louis Blues, Minnesota Wild y San José Sharks. El otro rival con el que se han visto las caras recientemente ha sido Montreal Canadiens, el rival más flojo de los cuatro.

El cambio llega en el momento oportuno

Estando ya casi a mitad de temporada el equipo necesitaba una buena racha así para subir posiciones y acercarse a puestos de playoff que cada vez parecían más lejos. Con la confianza restaurada y un mejor juego no hay nada que este equipo capitaneado por Conoor McDavid no pueda hacer, incluso ganar la Stanley Cup, aunque eso ya son palabras mayores. Lo primero que tienen que lograr es clasificarse para la fase final y a partir de ahí que todo fluya correctamente tanto dentro del hielo como fuera de él, y como no tener un poco de suerte característica del hockey hielo.