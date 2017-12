Google Plus

Llega la Navidad, Nochevieja, año nuevo… Es tiempo para estar con la familia, de recibir regalos y pasar unos días de descanso. Pero si hay algo que los aficionados del hockey esperan con ansia durante todo el año hasta estas fechas es para poder ver el Mundial Junior de hielo, que juegan los mejores jugadores de 10 países con edades comprendidas entre los 17 y los 19 años.

Este año se celebra en Buffalo, Estados Unidos, comenzando el próximo lunes 26 de diciembre y finalizando el 5 de enero con la esperada final. Es el momento para poder ver a las mayores promesas del hockey lucirse y empezar a hacerse un nombre antes de llegar a la NHL. Connor McDavid, estrella de los Oilers, ganó la edición de 2014-15 vapuleando a todos los demás equipos, justo antes de hacerse profesional.

Una de las principales potencias de este deporte, Canadá, es (y siempre será) la eterna favorita al título, incluso aunque lleve años sin terminar de dominar del todo. El curso pasado se quedó a las puertas de lograr el oro al perder en la final 5-4 contra Estados Unidos en una reñida ronda de penaltis.

Este año vuelven a ir con todo, pero como esto es Ojo de Gato y aquí se habla de porteros, vamos a centrarnos directamente en una de las superestrellas de esta plantilla, Carter Hart. Este guardameta de 19 años repite mundial con la elástica canadiense después de ser el portero titular de la final en 2016-17. Esto proporciona una preciada experiencia de la que pocos participantes pueden alardear y que le permite manejar la presión mucho mejor que otros prospects de su misma edad.

Para quien no le conozca, Hart juega en los Everett Silvertips de la WHL (Western Hockey League) desde 2014, promediando siempre más del 91% de paradas, una de las razones que le ha llevado a ser llamado por la selección. En 2016 fue drafteado en la 48º posición de la segunda ronda del Draft de la NHL por los Philadelphia 76ers, franquicia con la que aún no ha tenido la oportunidad de debutar, aunque sí que ha participado en varios campus de entrenamiento.

La pasada temporada ya se podían ver sus facultades, liderando la WHL en victorias (32), goles encajados (1,99) y porcentaje de paradas (92,7%). Este año, ya casi terminado de desarrollar y con muchas oportunidades de llegar a la NHL muy pronto, está dominando la WHL en todos los ámbitos, con un brutal 96,1% de paradas y 1,32 goles encajados en lo que lleva de competición, 17 encuentros. Eso contando con el contratiempo de una mononucleosis, que le tuvo alejado de las pistas durante 12 jornadas. Sus actuaciones están permitiendo a los Silvertips permanecer a la cabeza de la Conferencia Oeste de la WHL con 44 puntos (21-13-1-1).

“Hart es probablemente el mejor portero que ha salido de la WHL desde Carey Price. Y no es una subestimación”, dice Gregory Balloch, analista de porteros en InGoalMedia. “Es increíblemente talentoso. Los Flyers tienen unas grandes promesas en la portería ahora mismo.” Esto no le viene nada mal a Philadelphia, ya que Brian Elliott, actual titular de la franquicia, tiene 32 años y no hay nadie cercano por detrás que pueda suplirle a largo plazo. Ahí es cuando puede entrar en escena Hart.

Ahora tiene la oportunidad de seguir labrándose un nombre en el mundial y redimirse de la derrota del año pasado en su último año como junior.

“Sé que lo que sucedió el año pasado fue una devastadora derrota, pero al mismo tiempo tienes que aprender de ello y seguir”, comenta Carter Hart. “Eso ocurrió hace casi un año, ahora estamos en el Mundial Junior otra vez. Para tener otra oportunidad, soy un suertudo y estoy emocionado de estar en otro asalto en esto.”

A Canadá le ha tocado una fase de grupos previsiblemente sencilla, donde el único enemigo a batir es Estados Unidos. Los otros tres países son Eslovaquia, Dinamarca y Finlandia. Este último, a pesar del gran nivel de hockey y tradición con el que cuenta (campeones junior en 2016), no cuentan este año con grandes expectativas de llegar lejos.