Foto: Nbcsport.com

Los New York Islanders están en la lucha de entrar a los playoffs de la División Metropolitana. Sin embargo, han tenido un duro tramo, pero su victoria de 5-2 sobre los Winnipeg Jets fueron dos puntos importantes en la clasificación.

De la mano de Mathew Barzal, quien lidero el camino a la victoria logrando hacer su primer hat trick de la carrera. Esos tres goles lo ayudaron a hacerse cargo del liderato de anotación de novato de la NHL. Incluyendo a Barzal, hay 27 jugadores en la NHL con un promedio de al menos 0,97 puntos por juego esta temporada. El joven canadiense de 20 años de edad, es uno de los tres que actualmente tiene menos de 22 años. Los otros dos son Brock Boeser de Vancouver, su principal competencia en la carrera de novatos, y el actual MVP y campeón anotador de la NHL, Connor McDavid.



A medida que ha pasado la temporada, el cuerpo técnico de los de Nueva York le ha brindado significativamente más minutos. Sus mejores seis juegos en términos de tiempo sobre el hielo han llegado en las últimas tres semanas. Tiene nueve puntos, incluidos cinco goles, durante ese tramo de nueve juegos.

Un aliciente más para que Tavares renueve con el equipo

Su desarrollo ha sido grande para el equipo debido al impacto a largo plazo que potencialmente puede tener en el equipo. Suponiendo que los Islanders puedan lograr que John Tavares vuelva a firmar antes de llegar al mercado abierto como agente libre sin restricciones, él y Mathew Barzal podrían hacer que los Islanders establezcan un sobresaliente 1-2 en el medio en los próximos años.



Lo más alentador para el equipo y el cuerpo técnico es que el éxito inicial de Mathew Barzal no parece ser un golpe de suerte. Su volumen de disparo es fuerte, más de dos por juego, un número justo dado su tiempo sobre el hielo. Gran parte del éxito a futuro de los Islanders depende de si pueden o no volver a firmar a Tavares. Ya sea que lo hagan o no, tienen otra estrella emergente en Barzal que será un elemento clave para el futuro previsible.