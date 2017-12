Google Plus

Previa: Grupo A - WJC 2018

En el grupo A, todo hace indicar que los combinados norteamericanos junto con Finlandia no tendrán problemas para clasificarse. Eslovaquia y Dinamarca intentarán evitar quedar como últimos de su clase y tener que disputarse la permanencia entre la élite. EEUU y Canadá siempre son conjuntos peligrosos y con gran calidad aunque este año, a priori, parece ser que el rival a batir en el grupo será Finlandia. En este artículo analizaremos a las cinco selecciones del Grupo A, así como las opciones de cada una de ellas en el mismo.

EEUU (Bob Motzko)

Los Estados Unidos intentarán repetir el oro del pasado año con el plus de jugar “en casa”. Desde que lo hiciera Canadá en 2009 ningún conjunto a conseguido repetir oro. Jim Johansson (GM de USA) y Bob Motzko (Head Coach de USA), contará con siete jugadores que repetirán torneo. Los otros 21 preseleccionados aunque no poseen la experiencia de algunos de sus compañeros, sí aportarán talento y muchas ganas. Con un gran rival como Canadá en el mismo grupo y selecciones como Finlandia o Eslovaquia, EEUU no puede dormirse si quieren estar en la siguiente ronda.

PORTERIA

El arco parece ser el puesto mejor cubierto y el que menos quebradero de cabeza le dará a Motzko. Dos de los arqueros repetirán competición e intentarán dejar el oro en Buffalo. Joseph Woll y Jake Oettinger tendrán la responsabilidad de defender la portería estadounidense. Woll parece ser la primera opción. El arquero de Misuri ya disputó dos partidos brillantes en el torneo del año pasado ante Eslovaquia y Canadá. Jake Oettinger es la otra opción probable para el arco de EE. UU. Su gran corpulencia podría jugar a su favor de cara a obtener la titularidad a pesar de no haber disputado ningún minuto en el torneo del pasado año. Sus buenas actuaciones con la Universidad de Boston podrían ser un buen aval para él. El tercero en discordia será Jeremy Swayman, aunque es poco probable que tenga alguna oportunidad salvo lesión de sus compañeros.

DEFENSA

La base de la línea defensiva de USA serán repetidores en el torneo: Adam Fox y Ryan Lindgren. Fox llega en un gran estado de forma registrando casi asistencia por partido. Lindgren aportará musculo y experiencia. Su agresividad podría perjudicar a los estadounidenses y deberá controlarse si no quiere estar en el punto de mira. La selección de Columbus Blue Jackets, Andrew Peeke, también podría cumplir esa función, con un tamaño y atributos similares a los de Kemp. Las otras posibles opciones de defensa son: Mikey Anderson, Quinn Hughes, Scott Perunovich y Dylan Samberg.

ATAQUE

El ataque de los estadounidenses es sensacional, lleno de talento. Casey Mittelstadt, seleccionado por los Buffalo Sabres en el pasado draft tendrá la oportunidad de jugar doblemente en casa. Casey ha trabajado duro para ganar músculo este último año. Sus aptitudes están fuera de toda duda y puede ser el líder del ataque de USA. Kailer Yamamoto aportará la experiencia de haber debutado ya en la NHL tras ser seleccionado en primera ronda del pasado draft. Su velocidad, desborde y stickhandling puede desnivelar cualquier encuentro. Joey Anderson, Patrick Harper y por supuesto, Kieffer Bellows repetirán torneo e intentarán repetir oro. Bellow es el delantero más determinante de los estadounidenses y la referencia de su ataque. Ya fue pieza clave el pasado año y este año, con más experiencia, debe volver a serlo. Los otros posibles delanteros son: Ryan Poehling, Riley Tufte, Will Lockwood, Logan Brown, Trent Frederic , Max Jones y Josh Norris.

CANADA (Dominique Ducharme)

A Canadá no le gustaría nada más que llevarse la medalla de oro en suelo estadounidense. Después de que los Estados Unidos derrotaron a los canadienses en el juego por la medalla de oro de 2017, sus vecinos del norte querrán llevarse la revancha y colgarse el oro en suelo estadounidense. Canadá no ha ganado una medalla de oro desde 2015, aunque por talento este año pueden ser unos serios candidatos. Canadá tiene todos los aspectos del juego cubiertos, ahora necesitan ensamblar todos esos atributos.

PORTERIA

Carter Hart repite torneo tras disputar el pasado año siete encuentros, incluida la derrota en el partido por el oro contra Estados Unidos. A pesar de ese pequeño lunar, sus números en el torneo de 2017 fueron increíbles y todo hace indicar que será el portero titular. La seguridad de Hart bajo palos puede ser determinante para la moral del conjunto canadiense. Colton Point será el backup. Un portero de gran envergadura y que ocupa mucho espacio frente a los tubos.

DEFENSA

La blueline canadiense tiene un nombre propio, Jake Bean. El defensa repite torneo y será a buen seguro uno de los defensores más destacados del campeonato. En sus últimas cuatro temporadas con Calgary Hitmen ha conseguido una media de punto por partido. Cal Foote será otra de las piezas angulares de la defensa canadiense. Corpulento y agresivo como su padre, Foote aportará trabajo y sacrificio. Jugadores como Cale Makar o Dante Fabbro también mostrarán sus credenciales con Canadá y será dos jugadores muy interesantes a los que no es aconsejable perderles la pista. Los otros defensores son Kale Clague, Josh Mahura, Conor Timmins y Victor Mete

ATAQUE

Michael McLeod, Dillon Dube y Taylor Raddysh repetirán torneo este año. Los tres canalizarán el poder ofensivo de los suyos, destacando Raddysh, que viene de registrar 109 puntos en solo 58 partidos. El resto de delanteros no están ni mucho menos exentos de calidad, pudiendo convertirse en asiduos en la NHL en sus respectivos equipos. Estos son: Brett Howden, Boris Katchouk, Jordan Kyrou, Robert Thomas, Alex Formenton, Drake Batherson, Maxime Comtois, Sam Steel, Jonah Gadjovich y Tyler Steenbergen

DINAMARCA (Olaf Eller)

Los daneses querrán repetir la buena actuación de su selección en 2017. Esta será su cuarto torneo consecutivo y llegan con optimismo tras derrotar a Finlandia y Republica Checa en la fase de grupos del año anterior y clasificarse como segundos de grupo. Es un combinado muy equilibrado en todas sus líneas y aunque alguno pudiera dudar de su talento, la zona ofensiva puede poner en apuros a cualquier selección del campeonato. Conocen sus limitaciones y apuestan por un juego muy físico.

PORTERIA

La portería de Dinamarca parece que tendrá nombre propio. Kasper Krog repetirá torneo tras sus buenas actuaciones el pasado año, promediando SV.920% y proclamándose con estos números como el tercer mejor portero en el torneo. Emil Gransøe también acompañó al conjunto danés en 2017 aunque no tuvo la oportunidad de pisar el hielo. En esta ocasión podría tener sus minutos, siempre y cuando Mads Søgaard no se ponga por delante de él gracias a su corpulencia y rapidez bajo palos.

DEFENSA

Dinamarca llega al torneo con una defensa muy joven. Oliver Joakim Larsen será el único de la blueline que repita torneo. Larsen será el pilar en el que se base el poder defensivo de Dinamarca. El jugador del Leksands IF aportará su experiencia internacional en todas las categorías inferiores. Malte Setkov agregará centímetros al entramado defensivo danés. El joven defensa de casi dos metros, ha evolucionado mucho los últimos años y podría ser un referente en este torneo tras ser drafteado el pasado verano por Detroit Red Wings. Jakob Jessen, Jeppe Mogensen, Lasse Carlsen, Lasse Holm Mortensen, Rasmus Birk Heine y Christian Larsen son el resto de jugadores que conformarán la defensa danesa.

ATAQUE

El ataque de Dinamarca tiene un nombre propio: Nikolaj Krag-Christensen. El jugador de los St. Louis Blues es uno de los pocos jugadores que repetirán torneo por tercera vez. Con un buen físico y unas cualidades técnicas excepcionales. Christensen no estará sólo en el ataque, uno de los mejores prospects daneses como Jacob Schmidt-Svejstrup le acompañará. El joven jugador danés ha tenido una gran proyección en los últimos dos años, anotando el último 30 puntos (17 goles y 13 asistencias) en 23 partidos en la USHL. Otro jugador que acaparará las miradas será Joachim Blichfeld. El prospect de San Jose Sharks ha tenido una gran evolución en la WHL con los Portland Winterhawks, con quienes ha jugado 89 partidos y ha registrado 88 puntos. Blichfeld repite también torneo con Dinamarca y será otro de los hombres importantes en el ataque. El resto del ataque estará compuesto por Andreas Grundtvig, Phillip Schultz, Lucas Andersen, Asger Petersen, Magnus Molge, Oliver True, Christian Mathiasen, Valdemar Ahlberg, Jonas Røndbjerg, Daniel Nielsen, David Madsen y Christoffer Gath.

FINLANDIA (Ahokas Jussi)

Finlandia es otra de las candidatas a colgarse el preciado metal. Los fineses intentarán repetir el oro de Helsinki en 2016 después de una más que decepcionante participación el pasado año quedando en noveno puesto. En esta ocasión traen un conjunto más competitivo, donde la portería debe ser la piedra angular de este equipo.

PORTERIA

La portería de Finlandia llega virgen al torneo. Ninguno de los porteros ha participado anteriormente en esta competición. Ukko-Pekka Luukkonen, seleccionado por los Sabres el pasado draft, es un jugador corpulento y de gran envergadura que cubre de sobra el arco con su 1,94cm de altura. Juega “en casa” y eso podría ayudarle a hacerse con la titularidad. Luukkonen tiene un promedio de 2.82 goles en contra y un porcentaje en paradas de SV.914 en 17 partidos. Lassi Lehtinen parte con el hándicap de sus 1,82cm de altura. Esta temporada ha registrado para su club un promedio de 2.20 goles en contra y un porcentaje de paradas de SV.915 en 10 encuentros. El tercer portero será Niilo Halonen. A priori, contará con pocas oportunidades. Sus números no son nada de otro mundo con una medie de 3.00 goles en contra y un porcentaje de parada de SV.887.

DEFENSA

Miro Heiskanen será la piedra angular sobre la que gire la defensa finlandesa. Heiskanen, tercera selección del pasado draft, ha seguido jugando en el HIFK Helsinki. Sus cualidades técnicas y tácticas están fuera de toda duda. El gingantón Eemeli Rasanen ha sido uno de los defensores más destacados en la OHL esta temporada. En 2016-17, Rasanen registró 6 goles y 33 asistencias en 66 encuentros, mientras este año ha registrado 21 puntos (3 goles y 18 asistencias) en 26 partidos. Juuso Valimaki será otro de los hombres importantes en la retaguardia registrando a más de un punto por partido en la WHL el pasado año y manteniendo ese mismo nivel esta temporada. Los otros defensores son Robin Salo, Kasper Kotkansalo, Olli Juolevi, Urho Vaakanainen, Roope Laavainen y Henri Jokiharju.

ATAQUE

El ataque finlandés combinará la experiencia de varios jugadores que repetirán torneo con savia nueva. Eeli Tolvanen será el jugador más importante de los fineses en ataque. El prospect de Nashville está realizando una espectacular temporada con Jokerit en la KHL. Tolvanen lidera actualmente a los suyos este año con 17 goles y 14 asistencias en 37 partidos. Otto Koivula, será otro jugador que repita torneo. Koivula es un extremo muy rápido y de manos ágiles a pesar de su corpulencia, muy importante para Finlandia. Janne Kuokkanen es otra de las sensaciones del equipo. El joven delantero es un portento hockeystico con una gran facilidad para anotar, tal y como lo demostró en la OHL. Esta temporada Kuokkanen ya ha jugado cuatro encuentros en la NHL con los Hurricanes. Los otros delanteros de Finlandia son: Juha Jaaska, Jerry Turkulainen, Jere Innala, Kristian Vesalainen, Joona Koppanen, Sami Moilanen, Eetu Tuulola, Markus Nurmi, Rasmus Kupari , Aapeli Rasanen, Eetu Luostarinen y Aleksi Heponiemi.

ESLOVAQUIA (Ernest Bokros)

Eslovaquia será la cenicienta del grupo. En el torneo del pasado año obtuvieron un octavo puesto, que querrán mejorar este año en Buffalo. Cuentan con varios jugadores que participan en las ligas menores norteamericanas, además de completar el bloque con varios talentos que juegan en diferentes ligas europeas

PORTERIA

Los tubos de Eslovaquia parece que estarán en buenas manos este año. Dávid Hrenák se está saliendo en la NCAA en su primer año registrando 1.82 GAA y un porcentaje de paradas de SV.947 . Muchas miradas estarán puestas en el joven guardameta en este torneo. Roman Durny ha pasado la mayor parte de su carrera jugando para el equipo de su ciudad natal. Esto podría ser un hándicap para el jugador. Jakub Kostleny al igual que Durny, ha pasado la mayor parte de su carrera en su ciudad. Ambos porteros son de corte muy similar, con la diferencia de que Kostleny es menos corpulento de los tres.

DEFENSA

Si hay algo que caracteriza a Eslovaquia es su defensa. En el torneo de 2017 acudieron con ocho defensores por partido. La mayoría de los equipos van con siete y hasta con seis. En este momento, tienen 10 defensores en su lista preliminar. Solo dos estaban en el equipo 2017.

Uno de los que regresan es Martin Fehérváry. Elegible para el draft de 2018 este interesante prospect se llevará muchas de las miradas de los ojeadores. Fehérváry ha estado jugando en la liga sueca. El otro defensor que repetirá es Martin Bodák. Bodák juega en la WHL y ha evolucionado enormemente en el último año. En 30 partidos con Kootenay este año ha anotado un gol y 11 asistencias. Si Eslovaquia decide ir con ocho defensores otra vez, también pueden ir con un trío “de altura” que puede ser un muro difícil de derribar para cualquier delantera. Vojtech Zelenak (196cm y 102kg), Dusan Kmec (190cm y 101kg) y David Matejovic (195cm y 108kg) formarán la muralla.

El resto de la defensa para Eslovaquia la compondrán: Michal Ivan, Samuel Fereta, Tomas Hedera, Andrej Lesko y Marek Korencik.

ATAQUE

Adam Ruzicka es posiblemente el mejor delantero de Eslovaquia. Seleccionado en cuarta ronda por Calgary Flames el pasado verano, el joven eslovaco es un delantero corpulento y de gran envergadura, pero también posee unas habilidades increíbles en el manejo del disco. Ruzicka ha tenido dos años increíbles en Sarnia Sting de la OHL. Otro prospect de la NHL que formará parte de la delantera eslovaca será Marian Studenic. Sus números en la OHL, al igual que Ruzicka, han sido sensacionales aunque Studenic no es tan desequilibrante como su compañero. Milos Roman repite torneo y será otro de los pilares en ataque. Al igual que sus compañeros Roman milita en la OHL, pero con menor experiencia que los anteriores y con una producción menor. Roman se caracteriza por ser un jugador de equipo que siempre busca al compañero mejor situado para asistirle. Los otros delanteros que podrían llegar a la lista final son Vladimir Vybiral, Samuel Bucek, Viliam Cacho, Alex Tamasi, Samuel Solenský, Erik Smolka, Patrik Marcinek, Adam Liska, Peter Kundrik, Niki Jasko, Milos Kelemen y Filip Krivosik.