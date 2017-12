Google Plus

Previa: Grupo B - WJC 2018

Rusos y Suecos se disputarán a priori el primer puesto del grupo y cada uno de ellos trae al torneo a una de las perlas del próximo draft. Suiza y la Republica Checa no deberían tener problemas tampoco para clasificarse, dejando a Bielorusia la difícil tarea de romper todas las quinielas y evitar ser el último de su grupo. En este artículo analizaremos a las cinco selecciones del Grupo B, así como las opciones de cada una de ellas.

RUSIA (Valeri Bragin)

Los rusos llegan a Buffalo con la clara intención de llevarse nuevamente el oro a Moscú. El potencial de Rusia en este tipo de torneos está fuera de toda duda y una buena prueba de ello fue la gran final que disputó en 2017. Quizás este año Rusia no llegue al torneo con el mismo talento con el que acudió en años anteriores.

PORTERIA

La lista de Rusia cuenta con cuatro porteros, tres de ellos de características tanto físicas como técnicas muy similares. Dos de los cuatro tienen experiencia en la KHL, mientras que tan sólo uno repetirá torneo. Mikhail Berdin es el más alto aunque no el más corpulento. Vladislav Sukhachyov aportará experiencia tras disputar un partido con Rusia en 2017. Esta temporada ha registrado con el Chelmet Chelyabinsk de la BVS un 2.27 de goles encajados y un porcentaje de paradas de SV.930. Ilya Konovalov ha participado en cuatro partidos con el Lokomotiv Yaroslavl en la KHL este año. Sus actuaciones han sido fantásticas registrado un promedio de 1.76 goles en contra y un porcentaje de paradas de SV.935. Alexei Melnichuk es el cuarto en discordia y quien tiene todas las papeletas para ser el sacrificado. Aunque ha debutado con SKA St. Petersburg aún no está al nivel de sus compañeros.

DEFENSA

La blueline de Rusia contará con el talento de sus jugadores de la KHL y la experiencia de los que juegan en la liga de hockey junior canadiense. Este año Rusia no contará con un referente claro en defensa. Artyom Minulin podría serlo tras registrar 42 asistencias en 70 partidos para los Broncos el año pasado. Anatoli Yelizarov acompañará a Minulin, será quien tenga más experiencia norteamericana de toda la plantilla tras sus dos temporadas con los Edmonton Oil Kings de la WHL. Este año volvió a la KHL con el Salavat Yulaev Ufa. Yegor Zaitsev es uno de los dos únicos defensas de Rusia que ha sido seleccionado por un equipo de la NHL. Esta es su segunda temporada con el Dynamo Moscow. El músculo y la intimidación en defensa correrá a cargo de Vladislav Syomin. Su físico será una gran ventaja para Rusia en una defensa algo más pequeña. Los otros defensas que formen parte del combinado ruso serán : Alexander Alexeyev, Alexander Shepelev, Artyom Maltsev, Dmitry Samorukov, Nikita Makeyev y Nikolai Knyzhov.

ATAQUE

Klim Kostin podría ser el mejor delantero de Rusia en este torneo. El prospect de los St Louis Blues liderará el ataque ruso tras una buena temporada con el afiliado de los Blues en la AHL. Kostin ya capitaneó a los equipos U17 y U18 de Rusia y probablemente sea quien porte la C una vez que Rusia llegue a Buffalo. Artur Kayumov y Andrei Altybarmakyan, prospects de los Chicago Blackhawks, sumarán talento al ataque ruso. Kayumov ha jugado este año en la KHL con el Lokomotiv Yaroslavl mientras que Altybarmakyan lo hizo con el SKA St. Petersburg. Artyom Manukyan ha debutado este año en la KHL con el Avangard Omsk, aunque su producción ha caído tras registrar una temporada de ensueño con el Omskie Yastreby en la MHL tras lograr 105 puntos en 60 partidos. Otro jugador interesante a quien seguir será Andrei Svechnikov. Svechnikov es una de las perlas que traerá el próximo draft y uno de los candidatos a ser seleccionado con el 1st pick. Los siguientes delanteros también conformarán el ataque ruso : Marsel Sholokhov, Danil Veryayev, Alexei Polodyan, Georgi Ivanov, Vitali Kravtsov, Vitaly Abramov, Alexei Lipanov, German Rubtsov, Dmitry Sokolov y Mikhail Maltsev.

SUECIA (Tomas Monten)

La Tre Kronor llega al torneo con algunos de los mejores talentos del campeonato. Los suecos aún tienen un mal sabor de boca tras el cuarto puesto en el World Juniors del año pasado e intentarán colgarse el oro en Buffalo. No parece que haya un equipo en el torneo que tenga más talento que Suecia. Todo indica que este será el torneo de Dahlin sin olvidarse de Pettersson, Davidson, Nylander o Söderlund.

PORTERIA

La lista de Suecia cuenta con tres porteros, todos seleccionados por equipos de la NHL. Olle Eriksson Ek, seleccionado por los Anaheim Ducks en la quinta ronda del draft el verano pasado. Eriksson Ek ha tenido dos temporadas muy sólidas jugando con el junior de Färjestad BK. El año pasado jugó 30 encuentros y tuvo un promedio de 2.16 goles en contra y un porcentaje de parada de SV.924. Eriksson Ek es un gran portero que puede detener una gran cantidad de discos y dotar a Suecia de la tranquilidad y consistencia atrás necesaria para luchar por el oro. Filip Larsson es uno de los mejores porteros de la USHL. Detroit Red Wings lo seleccionó en 2016 y hace tan solo unos días, Larsson anunció su compromiso de jugar en la NCAA para la Universidad de Denver. Larsson tiene un increíble 1.45 goles en contra y un porcentaje de paradas de SV.946 en la USHL en 18 encuentros. El único portero que repite WJC es Filip Gustavsson. En su único partido disputado en el torneo del año pasado desvió 36 de 38 tiros contra la República Checa. Gustavsson ha estado jugando con Luleå HF este año en la liga sueca, estado por encima de la media.

DEFENSA

Parece poco probable que ningún equipo en Buffalo tenga un mejor defensor en su plantilla que Rasmus Dahlin. No hay nada que no pueda hacer en el hielo. El patinaje de Dahlin es excelso, posee un tiro explosivo y un gran sentido del hockey una vez está sobre el hielo. Esta temporada con Frölunda HC ha registrado 5 goles y 6 asistencias en 26 partidos. Otro jugador a tener muy en cuenta en este torneo será Erik Brännström. Brännström es posiblemente el defensa más productivo del torneo y prueba de ello son sus dos últimas temporadas en la mejor liga juvenil de Suecia anotando 17 goles y 36 asistencias en 61 partidos. Al igual que Brännström, Timothy Liljegren también fue seleccionado en primera ronda del pasado draft. Los dos suecos juegan un juego muy similar. A Liljegren le encanta buscar oportunidades ofensivas que salgan de su propia zona y posee una mezcla a veces cautivadora de velocidad, fuerza y ​​creatividad. En 16 juegos para el Toronto Marlies de la AHL, Liljegren registró un gol y ocho asistencias. El resto de defensores seleccionados son Jacob Moverare, Gustav Lindström, Linus Högberg, Jesper Sellgren y Filip Westerlund.

ATAQUE

La producción ofensiva de Suecia dependerá en gran medida del estado de forma de Alexander Nylander. Nylander fue el máximo anotador de su país en el World Juniors del año pasado. Anotó cinco goles y siete asistencias en siete partidos. Su llegada al equipo (tras estar fuera de la lista) hace a Suecia seria candidata al oro. Su talento y olfato goleador dotarán a su ataque de un plus. Otro delantero que puede ser determinante y acompañará en el ataque a Nylander es Jesper Boqvist. Durante la temporada 2015-16, con la escuadra sub-20 de Brynäs IF, Boqvist explotó para registrar nada menos que 23 goles y 35 asistencias en solo 38 partidos. Este año con los mayores del Brynäs IF ha conseguido un gol y una asistencia en 4 encuentros. Elias Pettersson aportará trabajo al ataque sueco. Es un delantero de dos vías que siempre está dispuesto a hacer un esfuerzo adicional. Este año con el Växjö Lakers HC de la liga sueca ha anotado 11 goles y 24 asistencias en 26 partidos. Pettersson es un jugador que puede aportar mucho defensivamente a Suecia y al mismo tiempo ser capaz de romper las defensas rivales. El resto de la selección sueca en ataque la componen Tim Söderlund, Lukas Elvenes, Fredrik Karlström, David Gustafsson, Jacob Olofsson, Lias Andersson, Glenn Gustafsson, Fabián Zetterlund, Linus Lindström, Isac Lundeström, Marcus Davidsson, Axel Jonsson Fjällby y Oskar Steen.

REPUBLICA CHECA (Filip Pesan)

Parece poco probable que la República Checa tenga alguna oportunidad de ganar una medalla en Buffalo. Lo más probable es que terminen en mitad de tabla como ocurrió el año pasado. Son un buen equipo pero están algo lejos de las selecciones “top”. Aunque llegan al torneo con varios jugadores NHL, no cuentan con el poder ofensivo de sus rivales. Será un conjunto rocoso que no pondrá las cosas fáciles.

PORTERIA

Pocas dudas parecen tener los checos sobre quienes defenderán su arco. Josek Korenar (seleccionado por San Jose Sharks) registró el pasado en la USHL 14 victorias con un promedio de 2.22 goles en contra y un porcentaje de paradas de SV.925. Actualmente juega en la República Checa en el HC Benatky nad Jizerou, registrando en 19 partidos un porcentaje de paradas de SV.915. Jakub Skarek, el otro portero parece partir con ventaja al repetir torneo. Un portero alto y corpulento que ocupa mucho espacio en la portería. Skarek está jugando actualmente para el HC Dukla Jihlava en la Liga Elite Checa. Tiene un promedio de goles de 2.60 y un porcentaje de paradas de SV.900 en 17 encuentros. Skarek manejó las redes en tres de los cinco partidos de los checos en el torneo del año pasado obteniendo una victoria y dos derrotas. Milan Kloucek completa la lista de porteros aunque parece poco probable que tenga algún minuto.

DEFENSA

Aunque la Rep. Checa contaba con hasta diez defensores en la lista preliminar, serán nueve los que lleve a Buffalo. Vojtech Budik es sin duda el mejor de ellos. El joven prospect de Buffalo ya destacó en la WHL, sobre todo el pasado año cuando registró 25 asistencias en solo 56 partidos. Aunque ya estuvo el año pasado, este año su papel será mucho más importante. Frantisek Hrdinka y Ondrej Vala también repiten torneo. Vala puede ser el defensor más robusto de los checos para el torneo de 2018 y agregará centímetros a la blueline checa. No hay dudas de que se confiará en él para aportar físico a la defensa checa. Jakub Galvas y Libor Hajek podrían ser también seleccionados y tener minutos en Buffalo. Radim Salda, Lukas Doudera y Filip Kral completan la lista de la Republica Checa.

ATAQUE

Uno de los nombre propios del ataque checo será el jugador de los Red Wings, Kristian Reichel. La producción de Reichel este año en la WHL ha sido sensacional, anotando 13 goles y 10 asistencias en 29 encuentros. Este año, los checos van a necesitar de Reichel para perforar las porterías rivales. Los otros dos delanteros que regresan son Daniel Kurovsky y Martin Necas. Los checos también van a necesitar de su producción sobre el hielo. Necas ya tuvo una actuación más que decente el año pasado. Necas ya ha debutado con Carolina este año en la NHL. Por otro lado, Kurovsky es una bestia, y si es capaz de dar un paso al frente, puede ser un referente en el ataque para los checos. Es un jugador increíblemente fuerte con el disco y traer de cabeza a más de un rival cuando se sitúa frente al arco rival. Filip Helt, Petr Kodytek, Martin Kaut, Radovan Pavlik, Marek Zachar, Albert Michnac, Ostap Safin, Filip Chytil, Filip Zadina, Krystof Hrabik y Jakub Lauko son los otros delanteros que componen la lista.

BIELORUSIA (Yuri Faikov)

La cenicienta del torneo en muchas apuestas. Bueno, Bielorrusia puede no ser una “comparsa” en este torneo como uno podría pensar. Han llegado a Buffalo tras llevarse el oro el diciembre pasado en el torneo de la División I 2017 que se celebró en Bremerhaven, Alemania. Una cosa clara de Bielorrusia es que son luchadores y pondrán toda la carne en el asador, es poco probable que el conjunto que los derrote lo haga sobradamente. Es cierto que no tienen el mismo nivel de talento que otros conjuntos del torneo pero tienen lo suficiente para lograr dar alguna sorpresa.

PORTERIA

Nikita Tolopilo, de 17 años, es un gigantón que cubrirá con sus 197cm la mayor parte de la portería. Es el jugador más grande del roster bieloruso. En dos partidos disputados con la Sub 20 este año Tolopilo ha registrado 2.91 goles en contra y un porcentaje de paradas de SV.926. Solo por el tamaño y el entusiasmo juvenil, Tolopilo podría ser el camino a seguir. Los otros dos porteros son Andrei Grischenko de 18 años y Dmitri Rodik de 19 años. Ambos porteros cuentan con la ventaja de tener más experiencia. Los números de Rodik este año no son un buen aval. Si bien ninguno de los tres porteros en la lista de Bielorrusia ha tenido la experiencia de un World Juniors, la mejor opción podría ser el joven Tolopilo.

DEFENSA

Un jugador a tener en cuenta en la blueline de Bielorusia es Vladislav Martynyuk . Aunque es un jugador menudo, ha sido una de las piezas claves para que Bielorrusia esté en Buffalo. Mueve bien el disco y puede generar muchas jugadas desde atrás. En la División I World Juniors del año pasado, Martynyuk tuvo un gol y tres asistencias en cinco partidos. Las bajas de Vladislav Yeryomenko y Sergei Sapego son un duro varapalo para los bielorusos, ya que ambos son de lo mejor de lo que disponían. El resto de la defensa la compondrán Dmitri Burovtsev, Dmitri Deryabin, Vladislav Gabrus, Andrei Gostev, Maxim Magaletsky, Dmitri Savritsky y Vladislav Sokolovsky

ATAQUE

Yegor Sharangovich está en su tercer y último World Juniors para Bielorrusia. Sharangovich es el único jugador del roster que es profesional. Él juega en la KHL para Dinamo Minsk. En 39 partidos esta temporada ha anotado cuatro goles y seis asistencias. Sharangovich será uno de los pilares del ataque bieloruso. El poder ofensivo de Yuri Faikov dependerá también en gran medida de los jugadores que militan en las distintas ligas norteamericanas. Los otros delanteros bielorrusos son Nazar Anisimov, Arseni Astashevich, Viktor Bovbel, Ivan Drozdov, Vasili Filyayev, Dmitri Grinkevich, Leonid Ivanovsky, Ilya Litvinov, Alexander Lukashevich, Gennadi Malashchenko, Kirill Nikolayev, Sergei Pischuk y Vladislav Ryadchenko

SUIZA (Christian Wohlwend)

Suiza un año más divertirá al público y dará más de un dolor de cabeza. Es lo que han estado haciendo desde 2010 cuando alcanzaron máxima división. Este será su noveno año consecutivo en la WJC y de nuevo podrían ser jueces en su grupo. Tienen velocidad y cada año han sacado a algún jugador de talento. Tan sólo han conseguido colgarse una medalla una vez. Ganaron el bronce en 1998 en Finlandia. Si repetirán o no esto año es difícil de predecir, pero a buen seguro que lo intentarán.

PORTERO

Matteo Ritz será el portero titular de Suiza. Su imponente físico será algo a tener en cuenta cuando los rivales intenten perforar el arco. Este año Ritz tiene un promedio de 2.33 goles en contra en 18 partidos este año. El otro portero será Philip Wüthrich. Wüthrich no disputó ningún minuto en el torneo del año pasado. Los números de Wuthrich no llegan al nivel de Ritz, pero parecen más consistentes. En sus tres últimos años no ha superado los 2,9 goles encajados por partido. Akira Schmid será el tercer portero, aunque con casi ninguna posibilidad de pisar el hielo de Buffalo.

DEFENSA

Uno de los hombres a tener en cuenta en defensa para los suizos será Nico Gross. Gross ya estuvo el pasado año en el torneo y llega con la experiencia de este año en la OHL. En 27 encuentros este año, Gross ha contribuido con tres goles y cinco asistencias. Simon Le Coultre acompañará a Gross en defensa. A pesar de jugar en uno de los peores equipos de la QMJHL, Le Coultre fue de los pocos que se salvaron de su equipo. Si la defensa suiza tiene un nombre propio, ese es el de Tobias Geisser. Tras ser drafteado el pasado verano por Washington, Geisser tiene una gran corpulencia, un buen físico y un disparo que mejora cada año. El resto de la defensa la compondrán Davyd Barandun, Tim Berni, Dominik Egli, Colin Gerber y Elia Riva

ATAQUE

El potencial ofensivo de Suiza será canalizado por Philipp Kurashev. Kurashev es uno de los delanteros más potentes de Suiza y se le considera uno de los mejores prospects del próximo draft. En 97 partidos en la QMJHL, ha anotado 29 goles y 55 asistencias. Capaz de jugar de ala o center, Kurashev, es un temible sniper que atemorizará a la defensa rival desde el perímetro. Justin Sigrist podría ser otra opción interesante de Suiza en Buffalo, aunque su producción es mucho menor a la de Kurashev. El menudo Sigrist sin ser un killer, traerá de cabeza al rival con su velocidad. Un jugador más que vale la pena mencionar es Axel Simic. Juega actualmente en el Lausanne HC tras su paso en la 2016-17 por la QMJHL, dividiendo la temporada entre Blainville-Boisbriand Armada y Moncton Wildcats. Ha registrado 23 puntos en 56 partidos entre los dos equipos. El resto de la ofensiva suiza la compondrán Marco Cavalleri, Nando Eggenberger, André Heim, Ken Jäger, Sven Leuenberger, Guillaume Maillard, Marco Miranda, Nicolas Müller, Valentin Nussbaumer y Dario Rohrbach.