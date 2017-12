Corey Crawford es puesto en la lista de lesionados

Google Plus

Corey Crawford sigue como uno de los candidatos al trofeo Vezina (committedindians.com)

Los Chicago Blackhwaks han puesto en la lista de lesionados a Corey Crawford, su portero titular durante el último lustro. Aún no se conoce la gravedad de la lesión del portero canadiense, pero la afición Blackhawk empieza a temer que su equipo puede perderse los partidos de post-temporada por primera vez en mucho tiempo. Joel Quenneville tiene que confiar en Anton Forsberg, segundo portero del equipo, quien no tiene la experiencia de Crawford o de Darling, segundo portero de los Blackhawks hasta la temporada pasado, cuando fue traspasado a los Carolina Hurricanes.

Segunda vez en lo que va de curso que Crawford es puesto en la IR No es la primera vez esta temporada que Corey Crawford es colocado en esta lista ya que a principos de diciembre fue puesto durante tres partidos debido a una lesión en las extremidades inferiores. La baja de Crawford es aún más importante cuando se mira a las estadísticas. El goalie canadiense se sitúa tercero en porcentaje de paradas con un 93% de tiros despejados y cuarto en goles encajados por partido con 2,27 por partido. Estos promedios dan cuenta de la importancia que tiene el portero en el devenir de los Blackhwaks, ya que jugadores estrella como Patrick Kane, Jonathan Toews o Duncan Keith no han demostrado aún el nivel que han dado en años anteriores, siendo Crawford el factor principal por el que no se han despegado de la posibilidad de alcanzar puesto de playoffs.

Glass sube al 'primer equipo'

Chicago ha llamado inmediatamente al portero titular de los Rockford IceHogs, Jeff Glass. Glass tiene un registro de 10 victorias, 4 derrotas con el equipo de la AHL. Ha promediado un 91% de paradas y 2,6 goles encajados por partidos, aunque es muy improbable que comience de titular algún partido si la lesión de Crawford es corta. Junto a Glass, los Chicago Blackhawks han reclamado al delantero de los IceHogs David Kampf, quien suma 17 puntos en 30 partidos.