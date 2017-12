Google Plus

Mark Scheifele de los Jets, fuera de 6 a 8 semanas | NHL.com

El entrenador en jefe Paul Maurice anunció después de la práctica del jueves que Mark Scheifele estará fuera del hielo durante 6-8 semanas por una lesión en la parte superior del cuerpo que sufrió en la victoria de Winnipeg por 4-3 sobre Edmonton el miércoles.

"Va a ser muy difícil para él pasar, y es la parte mental", dijo Maurice cuando le preguntaron cómo estaba Scheifele.

"Sé que volverá el día en que el cuerpo humano esté listo para regresar porque su dieta va a ser perfecta, su entrenamiento fuera del hielo va a ser perfecto y él entra en la lesión como un hombre muy, muy en forma. se da la mejor oportunidad, pero va a ser difícil para él. Va a tener un momento realmente difícil con eso ".

"Es un gran agujero, uno de los mejores en el juego y una gran parte de lo que hacemos", dijo el jueves el capitán de los Jets, Blake Wheeler . "Realmente se ha convertido en un líder de nuestro equipo... es un gran vacío. Todos van a tener que intensificarse un poco, unirse como equipo para no extrañarlo demasiado".Cuán difícil será para sus compañeros de equipo llenar el hoyo que deja atrás para ser visto.

Scheifele se ha ido moldeando poco a poco como una de las estrellas de la liga Scheifele, había asistido al gol de su compañero de línea Kyle Connor al comienzo del segundo período contra los Oilers, pero recibió un golpe de Brandon Davidson de Los Oilers y se deslizó con fuerza en los tableros a los 7:37. A medida que la multitud de Bell MTS Place se callaba, Scheifele se quedó en el hielo con un evidente dolor y luego se fue solo al vestuario, aparentando favorecer su hombro o brazo derecho. Scheifele, quien fue colocado en la reserva de lesionados, tiene 38 puntos (15 goles, 23 asistencias) en 38 juegos, el segundo en los Jets detrás de los 42 puntos de Wheeler (9 goles, 33 asistencias). El jugador de 24 años fue séptimo en la NHL con 82 puntos (32 goles, 50 asistencias) en 79 partidos la temporada pasada.

Wheeler se había movido al lugar de Scheifele después de la lesión y todavía estaba allí durante la práctica, con el compañero de línea regular Connor en el ala izquierda y Patrik Laine moviéndose desde la segunda línea. Wheeler jugó como centro durante dos temporadas en la Universidad de Minnesota y llegó a la NHL en 2008 con Boston en la misma posición. También reemplazó a un Scheifele lesionado por un par de juegos la temporada pasada.

"Es desafortunado ver a su compañero de equipo caer así", dijo Laine. "Es uno de nuestros jugadores clave en el equipo, por lo que no es bueno para nosotros"."Va a ser una de esas cosas que no se verá tan bonita", dijo Wheeler. "Puede que no seamos tan peligrosos como solíamos ser, pero aún hay mucha lucha en nuestro grupo. Todavía somos capaces aquí para hacer un trabajo”.

"Esa es la clave para nosotros. Queremos mantener esto a flote para que cuando Mark regrese sea aún más fuerte".

Victoria sin él en el hielo

La vida sin Mark Scheifele tuvo un buen comienzo para los Jets de Winnipeg.El capitán Blake Wheeler y Kyle Connor anotaron cada uno un gol y agregaron una asistencia cuando una línea superior remontada ayudó a impulsar a los Jets a una victoria de 4-2 sobre los New York Islanders el viernes. Wheeler estaba jugando en el centro en lugar de Scheifele, quien está fuera de seis a ocho semanas con una lesión no revelada en la parte superior del cuerpo. Connor estaba en el ala izquierda de Wheeler y el nuevo agregado Patrik Laine a la derecha. Laine recogió un par de asistencias. Connor Hellebuyck hizo 42 salvamentos, recogiendo su vigésima victoria de la temporada.