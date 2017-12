Los Hurricanes en busca de los Playoffs

Foto: USA Today Sports

Durante gran parte de la temporada, los Hurricanes han sido un equipo que da un paso hacia adelante y luego un paso atrás, lo que solo se puede describir como una temporada de altibajos. Sin embargo, recientemente han demostrado que tienen lo que se necesita para estar en un lugar en los playoffs de la Stanley Cup, donde no han podido clasificarse desde su última vez en el 2009.



Enclavados en una de las divisiones más potentes de la liga Queda de más decir que los Hurricanes son parte de la División más desafiante de la NHL, la Metropolitana. Los de Carolina habían logrado conseguir cuatro victorias de forma consecutiva por primera vez en esta temporada. Los Canes habían ganado siete de los últimos ocho juegos y seis consecutivos en casa. Hasta que los Hurricanes cayeron por 3-2 ante St. Louis Blues el sábado por la noche en el Scottrade Center, terminando con su racha ganadora. No perdían desde la derrota 8-1 de los Toronto Maple Leafs, donde no pudieron generar mucho de nada. Su ofensiva era deficiente y su defensa era bastante inexistente. Sin mencionar, Scott Darling fue simplemente no fue su mejor noche.

Claves para asegurarse un lugar en la postemporada

Hay un par de cosas claves que deben hacer los Hurricanes si quieren entrar a la postemporada, ya que, ya han superado las expectativas de esta temporada, pero pueden dar un paso más al llegar a los playoffs. Los Canes cuando han tenido problemas en esta campaña, han logrado encontrar la forma de recuperarse y ponerse de pie. Sin embargo, no ha sido así cuando han enfrentado a rivales de su División, factor clave para preocuparse en caso de entrar a los playoffs.



Pero su trabajo ahora es mantenerse enfocados en el presente. Los Hurricanes tienen muchos más juegos para jugar, y eso es en lo que deberían concentrarse. Mantener esa capacidad de recuperación les permitirá jugar con sus puntos fuertes y aprender de sus errores.