El peor momento de Max Pacioretty

nhl.com

Max Pacioretty, jugador de los Canadiens de Montreal, está pasando por su peor momento de toda su carrera en la NHL. Nunca su rendimiento había sido tan malo. Incluso el propio capitán dijo esto a los diferentes medios de Canadá: “He pasado por altibajos, pero nunca tan bajo mi rendimiento en una temporada”.

Pacioretty ha alcanzado la marca de 30 goles en cinco de sus últimas seis temporadas (con una temporada de 15 goles durante la campaña de bloqueo 2012-13). Como dijo el reconocido especialista Eric Engels de Sportsnet en el Día de Año Nuevo, es posible que la falta de talento para jugar en torno a Pacioretty lo lleve hacia su peor temporada en mucho tiempo.

Este año, Pacioretty tendrá suerte de llegar a 20 goles tal cómo están las cosas actualmente en su equipo y su rendimiento personal. Los Montreal Canadiens están en una situación bastante grave. Se colocan decimocuartos a ocho puntos de los Play-off. Donde este equipo siempre aspira a más. Actualmente si se dice que Montreal Canadiens están en la zona baja de la clasificación era impensable.

Posible Salida

Más cosas se suman a la dura situación que está pasando profesionalmente Max Pacioretty. Resulta, que algunos medios americanos afirman que Toronto Maple Leafs esta interesados en Max. Max no se calló y habló respecto a estos rumores que le sitúan en otro equipo. Max dijo esto: "Si sucede, sucede. Estoy muy orgulloso del éxito pasado que tuve en Montreal. He jugado aquí durante 10 años y nunca he pasado por algo como esto". Unas declaraciones que sin duda hacen dudar a los aficionados de Montreal Canadiens.

En conclusión, se verá cómo avanza la situación de Max Pacioretty. Veremos si consigue mejorar su situación mejorando sus actuales registros o los rumores serán ciertos y cambiará de equipo.