Crónica WJC 2018: cuartos de final | Fotomontaje: David Carrera (VAVEL)

Los 1/4 de final del WJC2018 traían consigo la primera sorpresa con la eliminación de Finlandia, una de las potencias mundiales de hockey hielo y una de las naciones europeas que más jugadores jóvenes aportan al deporte helado a nivel mundial. Suecia sufrió más de la cuenta y a punto estuvo de quedar apeada también de la competición. Los conjuntos norteamericanos solventaron sin demasiados problemas sus respectivos encuentros. A continuación una breve crónica de los encuentros:

REPÚBLICA CHECA 4 - FINLANDIA 3

Comenzaba el encuentro poniéndose por delante los checos gracias al tanto de Filip Zadina, que aprovechaba un powerplay y anotaba desde el lado izquierdo. A pesar de ir por delante en el marcador, los fineses eran muy superiores en oportunidades y juego, pero eran incapaces de igualar la contienda en el primer periodo. El segundo comenzaba con otro tanto en powerplay, pero en esta ocasión para Finlandia a través de Aapeli Rasanen que recogía un rebote junto al portero rival. Olli Juolevi ponía a los suyos por delante gracias a un buen disparo lejano. Finlandia se volcaba sobre la portería checa pero se encontraba una y otra vez con Korenar. Los checos sabían aprovechar sus escasas oportunidad y una ellas fue la de Kristian Reichel que poco antes del segundo intermedio volvía a igualar el encuentro. El tercer periodo transcurrió como el segundo, con los fineses encontrándose una y otra vez con Josef Korenar, que a más de uno recordaría a Denis Godla, portero eslovaco que tuvo una gran actuación en el WJC de 2015. Kristian Vesalainen ponía a Finlandia por delante, pero no supieron sentenciar y ocasiones para ello no les faltaron. A poco de terminar Filip Zadina empataba el encuentro y tras un overtime sin goles, la lotería de los penaltis parecía tener ganador teniendo en cuenta el gran momento de Korenar, como finalmente fue.

Finlandia se va antes de tiempo. No se le puede achacar que no lo intentaron, pero siendo muy superiores a la República Checa, no pudieron superarlos. Por su parte, los checos sabían cuales eran sus armas y sus virtudes, cosa que explotaron a la perfección.

CANADÁ 8 - SUIZA 2

Poco pudieron hacer los suizos ante el poder ofensivo canadiense. Ya en el primer periodo Canadá puso tierra de por medio con una gran actuación de Cale Makar. A los 48 segundos del inicio Brett Howden anotaba sin oposición en el segundo palo tras un gran pase de Maxime Comtois. Makar anotaba el segundo con un buen disparo de muñeca que pudo prepararse con comodidad ante la pasividad de los suizos. Drake Batherson anotaba el tercer en una bonita jugada colectiva antes del descanso. El segundo periodo se iniciaba del mismo modo que terminó el primero, con goles. Batherson de nuevo y Jordan Kyrou anotaban por los canadienses y poco después Dario Rohrbach desviaba un tiro lejano de Simon Le Coultre a la red (no exento de polémica). Conor Timmins volvía a anotar para Canadá antes de finalizar el periodo. Con todo decidido el tercer tercio fue de nuevo dominio de Canadá, aunque tras relajarse por el cómodo resultado propició que Axel Simic anotara. Dillon Dube en powerplay y Maxime Comtois ampliaban la ventaja.

Fácil victoria de los canadienses, con un parcial de disparos de 60-15 y que aún jugando a medio gas, no tuvieron problemas en superar a una floja Suiza que con volver el próximo año ya tiene premio.

ESTADOS UNIDOS 4 - RUSIA 2

Los rusos se quedan sin medallas después de siete años consecutivos colgándose algún metal. Estados Unidos está desplegando un gran juego ofensivo y buena culpa de ello es debido al buen estado de forma del prospect de los New York Islanders, Kieffer Bellows. Sería el propio Bellows quien abría el marcador a los 2 minutos de juego tras recuperar los americanos un rechace en un jugador propio. Rusia buscó el empate con intensidad y Marsel Sholokhov culminaba una gran jugada de Klim Kostin. El partido se convertía en una ida y vuelta sin un dominador claro. Kailer Yamamoto ponía por delante de nuevo a los americanos con un espectacular gol. Los rusos comenzaban a ponerse nerviosos antes del final y esos nervios propiciaron que Vladislav Syomin fue sancionado por una fea acción. El segundo periodo transcurrió sin goles y sin un dominador claro. El dominio se alternaba por momentos, pero ninguno encontró la red en este tercio. En el tercero todo cambió. Andrei Altybarmakyan igualaba la contienda y metía de nuevo a los rusos en el encuentro. Altybarmakyan recogía el disco en su campo y con un gran conducción consiguió plantarse ante Woll para batirlo. Valeri Bragin cambiaba las lineas y Rusia se iba de lleno a por el partido, lo que propició que de nuevo Kieffer Bellows anotara y acercara a EEUU a las semifinales. Con Rusia volcada, Joey Anderson anotaba con empty net para liquidar el encuentro.

Bonito encuentro, como no podía ser de otra manera cuando EEUU y Rusia se enfrentan. Muy igualado en muchas fases y entretenido. Estados Unidos tiene un gran ataque y Woll demostró ante Rusia ser un portero fiable en momentos decisivos.

SUECIA 3 - ESLOVAQUIA 2

Eliminatoria que parecía decantarse claramente por parte de los suecos tuvo un final más complicado de lo esperado. Comenzaba el partido con Suecia intentando imponerse, pero sólo por momentos ya que Eslovaquia, al igual que durante todo el torneo, conocía sus virtudes y sus defectos e intentó explotar ambas. El primer periodo transcurrió sin goles, pero con Suecia dominando el juego y llevando el peso del encuentro. A los pocos segundos de comenzar el segundo tercio Isac Lundestrom, tras una gran jugada personal, abría el marcador. Minutos después, también en una buena jugada personal, Fabian Zetterlund ampliaba la ventaja de los suecos. Eslovaquia conocedora de "sus virtudes" seguía jugando igual y ello les dio sus frutos cuando Martin Bodak encontraba la red desde lejos con un buen disparo de muñeca aprovechando un powerplay de los suyos. Eslovaquia volvía a estar en el partido. Elias Pettersson estaba desaparecido y Rasmus Dahlin no terminaba de entrar en el encuentro, dos de los hombres importantes hasta el momento de Suecia. Eslovaquia presentaba una gran solidez defensiva y buscaba los espacios a la contra, algo que a Suecia le costaba contrarestar. Fruto del dominio defensivo llegó el aliento de los eslovacos con el gol de Martin Bodak. Poco después Isac Lundestrom pondría en ventaja a la "Tre Kronor". Suecia no tenía el partido controlado y Eslovaquía apretaba viendo que tenía opciones. Martin Bodak tras un robo una buena acción de equipo, recortó distancias. Desde ese momento Suecia sufría y los eslovacos apretaban por forzar el OT. Finalmente el resultado fue de 3-2, pero los eslovacos lo dieron todo.

Finalmente Suecia consiguió su pase a la siguiente ronda, pero nadie esperaba que lo hiciera con tantos apuros. Si un año unos.... el próximo serán otros... pero está visto que ningún conjunto puede relajarse en esta competición.