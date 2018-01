Los Chicago Blackhawks, poseedores del mejor uniforme de la NHL

Google Plus

La web NHL.com ofreció a los fans la posibilidad de votar el mejor jersey de la historia de la liga, siendo el de los Blackhawks el ganador. No habrá un mejor argumento que de cuatro iconos (Hull, Hall, Esposito y Toews) de los Chicago Blackhawks estén de acuerdo por la elección de los fanáticos para el mejor uniforme de la NHL.

De 1957 a 1972, Bobby Hull usó el uniforme de Blackhawks para 1,036 juegos de temporada regular y 116 más en los playoffs de la Copa Stanley. Fue miembro del equipo de campeonato de la Copa Stanley de 1961 en Chicago.

Dorothy Ivan diseñó (en 1958) la mítica 'elástica' de los Blackhawks La legendaria camiseta Blackhawks fue diseñada para la temporada 1956-57 por Dorothy Ivan, esposa del entonces vicepresidente y gerente general Tommy Ivan. El equipo optó por modificar el suéter Blackhawks no mucho después de la llegada de Iván a Chicago desde Detroit Red Wings en 1954. Hasta ese momento, había presentado una pequeña cabeza de nativo americano dentro de un círculo con la ciudad del equipo y el apodo de arriba a abajo. Dorothy Ivan, una ex campeona de golf en Detroit, tenía un talento artístico que aplicó al rediseño del uniforme de los Blackhawks, añadiendo los parches de doble hacha que todavía aparecen.

Gleen Hall, quien llegó a los Blackhawks en un intercambio con los Red Wings en 1957, dice que la camiseta de Chicago votada como la número uno por los fanáticos "es la más bonita que he visto. Me encantaba ponerla". El hombre conocido como el Mr. Goalie dice que él no posee una sola camiseta que alguna vez usó en la NHL con Detroit, Chicago o St. Louis Blues simplemente porque eran propiedad del equipo. Hall jugó 618 partidos de temporada regular y 69 de postemporada con la icónica camiseta Blackhawks; él era un compañero de equipo de Hull en el equipo del campeonato de 1961.

Tony Esposito, mientras tanto, es de la vieja escuela y está orgulloso del hecho. Jugó desde la temporada de 1969-1970 hasta su retiro en 1983 con un total de 877 partidos de temporada regular y 98 de postemporada.

Esposito | Getty images

Resistiendo el paso del tiempo

De hecho, las camisetas de los Blackhawks, Canadiens, Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, Rangers y Red Wings, los Original six, tienen un gran atractivo entre muchos aficionados por su importancia histórica. Jonathan Toews, quien ha sido capitán de los Blackhawks desde 2008 y ha usado el uniforme en 755 partidos de la NHL, estuvo de acuerdo con Esposito, diciendo que dichos uniformes han resistido la prueba del tiempo.