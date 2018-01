Resumen de la Jornada 13 de la LNHH

La LNHH volvió el pasado fin de semana aunque no lo hizo del todo. De los dos partidos de la Jornada 13 solo se pudo disputar el FC Barcelona vs CG Puigcerdá, que terminó con la victoria de los primeros por 6 a 4. El otro partido entre el CH Jaca y el CHH Txuri Urdin no pudo disputarse debido al cierre de las carreteras por el temporal de nieve, que impidió a los jugadores del Txuri desplazarse hasta Jaca. La tormenta afecto aún más a la Liga Iberdrola de Hockey Hielo femenino (LIHH) ya que no se disputó ninguno de los 3 partidos previstos.

Oriol Rubio lideró al FC Barcelona hacia la victoria frente a Puigcerdá por 6-4 con un hattrick

Con el resto de partidos cancelados, el único que se pudo jugar de la jornada fue el derbi catalán, que prometía venir repleto de goles. Y no decepcionó. Puigcerdá se puso en cabeza a los 5 minutos de partido gracias a un gol de Pablo Muñoz. Los barcelonenses reaccionaron rápidamente y a los dos minutos Oriol Rubio empataba a 1 el partido gracias al pase de Juan Gordo. A partir de entonces, los de la ciudad condal tomaron la iniciativa decididos a adelantarse en el marcador. Pasado el ecuador del primer tiempo y con apenas un minuto de diferencia marcaron otros dos tantos para dejar el luminoso 3 a 1 hasta el final del período. Marc Ureña y Oriol Rubio fueron los autores del 2º y del 3er gol respectivamente.

Hicieron falta 20 minutos para que Puigcerdá volviera a marcar, a mitad del segundo el 3 a 2 gracias al pase de Nacho Granell y al gol de Oriol Boronat. El FC Barcelona no aflojó la presión lo mas mínimo y escasos minutos más tarde Oriol Rubio volvió a obrar su magia para poner el 4 a 2. Pero Puigcerdá no se daba por vencido y cerca de cerrar el período, Pablo Muñoz asistió a Bastien Ribot y sumaron el tercero para el club gel.

El último tercio fue incluso aún más intenso que los anteriores, con numerosas sanciones por ambas partes y sin ningún equipo cediendo ante la presión. El 5º gol del Barça vino a los 5 minutos de la mano de Alexander Boström, que aprovechó un Power Play para anotar. Demostrando que aun seguían en el partido, Puigcerdá acortó distancias en el marcador gracias a Pablo Muñoz y a la asistencia de Bastien Ribot. A pesar de todo, Marcus Wallmark terminó una jugada de Boström a falta de cuatro minutos para el final y puso el 6 a 4 definitivo.