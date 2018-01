Los rosters completos del All Star 2018 de la NHL | NHL.com

Primero fueron los cuatro capitanes, después los entrenadores, tras todos ellos la NHL anunció que jugadores formarán parte de las diferentes plantillas que competirán enfrentando a las distintas divisiones (Metropolitana, Atlántica, Pacífico y Central) entre sí en partidos de 3 contra 3, como en las prórrogas habituales pero sin el gol de oro.

Es la segunda vez que la ciudad de Tampa Bay organizará el evento del All Star de la NHL, el primero bajo el formato actual. Destaca la presencia de cuatro jugadores de los Bolts en representación al equipo organizador y líder de la liga, la presencia de James Neal y Marc-Andre Fleury por los Golden Knights cuando sonaban más Jonathan Marchessault y William Karlsson, el regreso de Eric Staal al evento tras su participación en 2011 y el premio a Brayden Schenn por su buen hacer en St. Louis.

Getty images

Rosters completos

División Atlántica

Entrenador: Jon Cooper, Tampa Bay Lightning

F Steven Stamkos, Tampa Bay Lightning (C)

F Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning

F Auston Matthews, Toronto Maple Leafs

F Aleksander Barkov, Florida Panthers

F Brad Marchand, Boston Bruins

F Jack Eichel, Buffalo Sabres

D Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

D Erik Karlsson, Ottawa Senators

D Mike Green, Detroit Red Wings

PAndrei Vasilevskiy, Tampa Bay Lightning

P Carey Price, Montreal Canadiens

Posibles sustitutos en caso de lesión: Patrice Bergeron, Mark Stone, Morgan Rielly, Mikhail Sergachev, Charlie McAvoy, Frederik Andersen, Tuukka Rask

División Metropolitana

Entrenador: Barry Trotz, Washington Capitals

F Alex Ovechkin, Washington Capitals (C)

F Taylor Hall, New Jersey Devils

F Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

F Josh Bailey, New York Islanders

F John Tavares, New York Islanders

F Claude Giroux, Philadelphia Flyers

D Seth Jones, Columbus Blue Jackets

D Noah Hanifin, Carolina Hurricanes

D Kris Letang, Pittsburgh Penguins

P Henrik Lundqvist, New York Rangers

P Braden Holtby, Washington Capitals

Posibles sustitutos en caso de lesión: Anders Lee, Jakub Voracek, Sean Couturier, Phil Kessel, John Carlson, Shayne Gostisbehere, Sergei Bobrovsky, Cory Schneider

División Central

Entrenador: Peter Laviolette, Nashville Predators

F Patrick Kane, Chicago Blackhawks

F Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

F Blake Wheeler, Winnipeg Jets

F Brayden Schenn, St. Louis Blues

F Eric Staal, Minnesota Wild

F Tyler Seguin, Dallas Stars

D P.K. Subban, Nashville Predators (C)

D Alex Pietrangelo, St. Louis Blues

D John Klingberg, Dallas Stars

P Pekka Rinne, Nashville Predators

P Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets

Posibles sustitutos en caso de lesión: Vladimir Tarasenko, Jamie Benn, Patrik Laine, Ryan Suter, Roman Josi, Ben Bishop, Corey Crawford

División Pacífico

Entrenador: Gerard Gallant, Vegas Golden Knights

F Connor McDavid, Edmonton Oilers (C)

F Johnny Gaudreau, Calgary Flames

F Brock Boeser, Vancouver Canucks

F James Neal, Vegas Golden Knights

F Rickard Rakell, Anaheim Ducks

F Anze Kopitar, Los Angeles Kings

D Drew Doughty, Los Angeles Kings

D Brent Burns, San Jose Sharks

D Oliver Ekman-Larsson, Arizona Coyotes

P Jonathan Quick, Los Angeles Kings

P Marc-Andre Fleury, Vegas Golden Knights

Posibles sustitutos en caso de lesión: Marchessault, Karlsson, Sean Monahan, Mark Giordano, Jake Muzzin, Mike Smith, John Gibson