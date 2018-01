Johnson podría dejar a los Blue Jackets

Foto: NBCSport.com

Hace seis años Jack Johnson llegó a los Blue Jackets proveniente de Los Ángeles Kings como uno de los defensores más confiables del equipo, pero este año las cosas han cambiado. Conforme ha avanzado la temporada sus minutos han ido cayendo de los casi 25 por noche a 19:25. Durante la derrota ante los Buffalo Sabres, jugó solo 13:43, la más baja de la temporada 2017-18.



Johnson será agente libre en unos meses si no firma por ningún equipo antes El jugador, su agente, Pat Brisson, el gerente general de Blue Jackets, Jarmo Kekalainen y todas las partes involucradas se negaron a hacer algún tipo de comentario.Sin embargo, Johnson, quien se convertirá en agente libre sin restricciones el 1 de julio. Pero siente una enorme presión para firmar un contrato multianual cuando llegue a la agencia libre sin restricciones el 1 de julio.



Al final de la temporada, si Johnson y los Blue Jackets no han llegado a un nuevo contrato, Jack ingresará en la agencia libre. Esto no sale como una victoria para ninguno de los equipos, ya que Johnson tiene que unirse a un nuevo equipo y negociar sin ninguna experiencia sobre cómo juega con el nuevo equipo. Los Blue Jackets pierden porque abandonan a su defensor de segunda línea y no reciben nada a cambio.

Temporada 2017/18 muy discreta para Johnson

En 45 juegos esta temporada, tiene dos goles y siete puntos. Marcó 11 goles en las últimas dos temporadas. Hay varios otros defensores por ahí que podrían servir mejor a los equipos esta temporada como alquileres como Mike Green, Cody Franson, por nombrar dos, pero teniendo en cuenta la situación y el juego de Jack Johnson, es posible que se lo puedan ganar a bajo precio. Algún equipo que busque ayudar a su profundidad podría estar interesado, y aunque los linieros azules son famosos por sus pobres estadísticas de posesión en su carrera, él puede jugar ofensivamente.