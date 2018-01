Vegas Golden Knights renuevan contratos de Engelland y Merril

FOTO DE STEPHEN R. SYLVANIE-USA TODAY SPORTS

No hay lugar como el hogar.

Deryk Engelland ha jugado en 41 juegos esta temporada. En ese periodo, ha anotado 13 puntos. Solo 4 puntos abajo de su marca personal. Engelland ha jugado minutos de segunda linea con los Golden Knights. Promedia unos segundos menos de los 20 minutos por juego. Engelland, siendo nativo de Las Vegas, esta muy emocionado sobre su extensión de contrato. "Es un sueno hecho realidad. Estoy envejeciendo y el poder quedarse en casa y jugar otro año, ese es tu objetivo al seguir en la temporada y no podría estar más contento".

Su agente se mostró bastante optimista y comentó "Compagina bien con el equipo, compagina bien con su compañero de línea". Los Golden Knights adquirieron Engelland en el draft de expansión al escoger al veterano de 35 años de los Calgary Flames.

Jon Merrill firma por 2 años

La temporada de Merrill no ha sido tan productiva como el defensa de 25 años quisiera, ya que esta listado como día-a-día con una lesión no anunciada; a su vez, ha pasado buena parte de la temporada como reserva saludable. En total, el defensa ha jugado en 14 juegos este año y solo ha anotado dos puntos en la temporada, continuando así con una racha un tanto desafortunada en la que no ha encontrado manera de producir puntos. En la temporada pasada, Merrill, solo obtuvo seis puntos en 51 juegos, razón por la cual los New Jersey Devils lo dejaron sin proteger en el draft de expansión.

Sin contar con tantos jugadores all-stars, y pese a lo que fue una desafortunada racha de lesiones de porteros, los Golden Knights continúan asombrando a sus fans, y a la NHL en general, al ser líderes de la Conferencia Oeste y segundo lugar en la tabla general de la liga, contando con un juego menos y solo 4 puntos atrás de el Tampa Bay Lightning, actual líder de la NHL.