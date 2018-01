Shattenkirk es baja indefinidamente

Google Plus

Kevin Shattenkirk | Foto: NHL.com

El defensor de New York Rangers, Kevin Shattenkirk estará de baja por tiempo indefinido por culpa de una rotura de menisco en su rodilla izquierda. La lesión le ha producido al jugador que tenga que operarse el lunes que viene.

Shattenkirk, de 28 años, quien ha jugado 46 partidos para los Rangers esta temporada, dijo el viernes pasado durante los entrenamientos que estaba jugando con dolor en su rodilla y que no tenía sentido seguir jugando así, con este malestar. Dijo que tendrá que rehabilitarse durante un tiempo, para poder regresar bien con el equipo antes de final de temporada. Hay que recordar, que el último partido de los blueshirts es el 7 de abril ante Philadelphia Flyers.

''Llegó un punto en el que estuve mirando todas las opciones, tratando de aguantar o superar la temporada de otra manera, creo que es el momento de operarse'', dijo Shattenkirk. ''Hay que manejarlo con cuidado antes de que se vuelva algo que no me deje continuar hacia delante en la temporada y me saque de ella durante la parte más crucial''.

Se espera que el defensa Anthony DeAngelo reemplace a Shattenkirk en la alineación. Este mismo jugador fue mandado al filial de Hartford junto a Daniel Catenacci.

En sus 29 encuentros con Hartford, DeAngelo ha conseguido 13 puntos con 2 goles y 11 asistencias. En los 8 partidos que ha jugado con los 'mayores' sólo ha conseguido 1 asistencia.

El entrenador de los Rangers, Alain Vigneault, dijo que habló con el entrenador de Hartford, Keith McCambridge ayer viernes:

''(McCanbridge) dijo que en las últimas semanas había sido muy sólido'', dijo Vigneault. ''Muy sólido moviendo el puck fuera de su lugar, bueno en el power-play, por lo que había sentido que (DeAngelo) estaba jugando su mejor hockey en Hartford''.

Hay que decir también que los Rangers, no cuentan tampoco ahora mismo entre sus filas con Marc Staal (flexor de la cadera), Kevin Hayes (contusión en la pierna) y Chris Kreider (cirugía en la costilla).

Staal y Hayes viajarán con el equipo para los 4 próximos partidos, pero que, en el primero, contra Colorado Avalanche, dijo Vigneault que no iban a jugar estos dos jugadores.

Ahora mismo, Los Rangers son séptimos en la Conferencia Este y cuartos en la División Metropolitana, con lo que tienen el primer comodín para entrar en los playoffs.

''Las lesiones son parte de la NHL, y es parte de la composición diaria de un equipo'', aseguró Vigneault. ''Quiero decir, los chicos enferman, se lastiman, a veces no es mucho, a veces es más largo. Tienes que poner a tu mejor alineación, la cual creas que es la que te va a dar la oportunidad de ganar. Hay que chicos que han sido llamados desde de Hartford y obviamente eso es muy feliz, para ellos, que puedan tener la oportunidad de jugar a este nivel. Quieren demostrar que pertenecen aquí y que pueden contribuir y ayudar a ganar al equipo. Algunos otros muchachos que han estado aquí por corto tiempo, siempre quieren más tiempo en pista... Hay más tiempo disponible en el hielo''.

''Tenemos un buen tramo delante de nosotros, un tramo difícil aquí de cuatro partidos contra cuatro equipos muy buenos, comenzando el sábado por la tarde, así que estoy esperando que este grupo vaya allí y responda de la manera correcta y jugando de la manera correcta.