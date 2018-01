Nugent-Hopkins estará de baja de 5 a 6 semanas

Ryan Nugent-Hopkins | Foto: NHL.com

Nugent-Hopkins se rompió las costillas en el partido contra Las Vegas El center, que estaba cuajando una buena temporada siendo el máximo goleador de su equipo en goles cae por lesión y los Oilers no podrán contar con él, al menos, durante 5 semanas. El canadiense cayó lesionado durante el encuentro en el que su franquicia de enfrentó a Las Vegas en el que los petroleros se llevaron la victoria por 3-2. Tras un golpe, Nugent-Hopkins tuvo que abandonar el encuentro por la rotura de alguna de sus costillas. Tal lesión implica reposo total por lo que el joven patinador no podrá pisar el hielo al menos durante sus primeras semanas de dolencias, por lo que veremos cómo afronta su recuperación. Una pérdida importante en un equipo que no estaba cuajando una buena temporada, jugando muy por debajo del nivel que demostró hace un año, campaña en la que entró en playoffs y demostró estar a la altura de los otros candidatos al título.



Ryan Strome será su sustituto



Con la lesión de Nugent-Hopkins los Oilers tienen más o menos claro quién ocupará su lugar en las líneas ofensivas. Será la oportunidad de Ryan Strome, que pasará a jugar en la tercera línea para poder demostrar su valía sobre el hielo. No obstante, Strome no está cuajando una buena campaña, mostrándose discreto en la tabla de puntuación, anotando 17 puntos en 47 encuentros disputados. Proveniente de un intercambio con los NY Islanders en el que implicó también al ex de los Oilers Jordan Eberle parece que Strome aún no se adaptado al sistema de juego del equipo canadiense. No obstante, puede que la falta de profundidad de su línea y la ausencia de un apoyo de calidad hayan sido los culpables de su poca producción en el juego. Veremos cómo se desenvuelve el bueno de Strome, que está ante la oportunidad perfecta para demostrar que necesita más opciones de juego.