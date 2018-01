Llega el All Star 2018: concursos del sábado

Getty Images

Cuando el All Star llega a finales de enero o principios de febrero, sabemos los buenos conocedores de la NHL, que la mitad de la temporada ha llegado. Como pasa con el resto del deporte profesional en USA/Canadá, este evento que en un principio parece para muchos, una pérdida de tiempo, nos muestra en sus protagonistas, es decir, los jugadores, una faceta más amable, más divertida y hasta bromista que les sirve para reponer fuerzas y desconectar durante un fin de semana de largas semanas y meses de alta competición. En el caso de la NHL, alta competición significa mucho esfuerzo físico y mental, por lo tanto para los profesionales les sirve como un pequeño descanso que les servirá también para afrontar lo más duro de la competición: el camino a los Playoffs y los propios Playoffs para los que se clasifiquen.

Anunciados los concursos para el All Star

Pues bien, a escasos días que se celebren dichos eventos, la liga ha anunciado los concursos ya tradicionales del sábado, el día antes en el que los mejores jugadores jueguen en un combinado de sus respectivas divisiones. Los concursos más destacados son el clásico disparo potente, donde los mejores jugadores de la liga con el slap shot, nos deleitarán con disparos potentes que en muchas ocasiones superan con creces los 150km/h. Además, en esta ocasión, el concurso ha sido modificado para dotarle de más modernidad y 8 jugadores deberán disparar a unas luces LED que les servirá para que cuente su disparo como bueno y medirle su velocidad. El otro concurso interesante es el de control y manejo del disco, que medirá a 8 jugadores con mucha habilidad a la hora de recibir pases, de driblar y todo eso en el menor tiempo posible.