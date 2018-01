Sebastian Aho es baja indefinida para los Carolina Hurricanes

Google Plus

Quizás para los fans más casuales de la NHL, o de equipos más famosos, o que sólo se concentran en seguir un equipo y que no sea precisamente los Carolina Hurricanes, el nombre de Sebastian Aho no les diga mucho o directamente nada. Pues bien, pese a no ser una de las grandes estrellas de la NHL, al menos en la actualidad, porque futuro tiene de sobra para hacerlo, debido a su corta carrera en la liga y su juventud, es una pieza clave para el equipo de la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte.

Aho, un salto de calidad para los Canes

Sebastian Aho fue elegido por los Hurricanes en el Draft del 2015, un segunda ronda que en poco tiempo ha alcanzado más que de sobras las expectativas creadas por el Front Office de los Hurricanes. En un equipo en eterna reconstrucción desde su lejano título allá por el 2006, añadido a problemas con el tema propietario que recientemente se han solventado y que no les hará mover las maletas de ciudad, como se especulaba estos años pasados recientemente, Sebastian Aho es una de las pocas buenas noticias esta temporada, que de nuevo no les alcanza para ser un equipo competitivo en una NHL cada vez más exigente y donde mantener una regularidad de victorias, sólo está destinado para unos pocos equipos. Pero si a los temas exclusivamente deportivos no era suficiente problema la irregularidad de la franquicia esta temporada, ahora su líder en goles y puntos, sufrió una grave lesión que le apartará de las pistas más tiempo del que desearían sus compañeros y entrenadores.