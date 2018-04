Mehdi Nafti: “Este es el camino para salvarse pero tenemos que dar un poco más”

A estas alturas de temporada podría parecer que todo lo que se rasque es válido para luchar por el objetivo final… pero no lo ve así el técnico emeritense, para quien el empate significa “dos puntos perdidos en casa”. No obstante, tras ver el camino por el que empezó a discurrir el encuentro, no sorprendería a Nafti el resultado final ya que él mismo afirma que tuvo lugar un “partido feo con pocas ocasiones de gol, por no decir ninguna”. Sin ser excusa, le achaca gran parte del mérito al Recre, que “ha hecho el partido que ha querido”. Aun así, no se atreve a confirmar si se trató de un partido de miedo o no, un sentimiento que aflora con más frecuencia en este tramo de liga, sobre todo si es el descenso lo que está en juego para ambas escuadras.

Afirma que ellos quisieron proponer más pero que no salió: "Quisimos llevar el peso del partido pero no pudo ser". Con respecto a este protagonismo que intentó llevar su equipo, ha lamentado el mal estado del terreno de juego: "Este campo no es un campo para llevar el protagonismo, si en cada control el balón se desvía, o lo arreglamos o tendremos que jugar a otra cosa”.

Eso sí, no todo es negativo ya que el técnico destaca “haber mantenido la portería a cero durante tres partidos” así como las pocas ocasiones de gol recibidas, aunque también recalca que “para ganar un partido yo quiero ver más cosas, porque la 2ªB es marcar goles, no solo no encajarlos”. Según el franco-tunecino, esta falta de gol se debe a “falta de claridad en los últimos 20, 30 metros”. Asimismo, destaca el esfuerzo físico de sus chicos que “lo dan todo, están muertos físicamente”.

Por último, ha señalado que “este es el camino a seguir para salvarse pero tenemos que dar un poquito más, sobre todo en esos últimos 30 metros”. Respecto a las bajas con vistas al próximo partido, el entrenador espera "recuperar a Kike Pina y al Ejido a ganar, no hay más”.