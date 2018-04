Morilla: "Hay que concentrarse en las jugadas a balón parado"

Google Plus

Pedro Morilla atendió a los medios de comunicación después de que el Granada CF caiga derrotado en Lorca contra un equipo que no conocía el triunfo desde el pasado mes de noviembre. Tres puntos de oro que los rojiblancos dejan marchar de nuevo por las jugadas a balón parado.

Al ser preguntado por lo que significaba caer contra un equipo en la situación del Lorca, Morilla ha respondido que sabía "que esto podía suceder". "Creo que el Lorca tiene futbolistas para haber cosechado mejores resultados. Es verdad que en el terreno de juego la palabra ridículo me parece exagerada, creo que el Lorca ha sido mucho más efectivo en las dos áreas. En nuestra área nos han hecho daño cada vez que se han aproximado, han sido mucho más poderosos en jugadas de estrategia", ha indicado.

Morilla ha agregado que de aquí en adelante, su equipo tiene que darle "mucha más importancia a esta faceta del juego". "Al final puedes llevar el control, pero el balón hay que tenerlo sabiendo que hay que llegar a portería contraria y hacer gol, y no hemos sido lo agresivos que tenemos que ser. Nos han ganado, darle la enhorabuena por este primer partido ganado después de mucho tiempo y nosotros a aprender de los errores y mejorar. Hay que hacerlo muy bien y hoy no lo hemos hecho", ha asegurado.

Las jugadas a balón parado han vueto ha condenar al Granada. Respecto a esto, el entrenador del equipo rojiblanco ha remarcado que "las jugadas de estrategia" las tienen que "trabajar más", "aunque se han trabajado durante la semana a conciencia". "El nivel de activación lo ponen los futbolistas en el campo, al final hay que estar más concentrado que el contrario, intuir dónde va a caer el balón, saber anticiparse y estar mucho más vivos.También hay que adaptarse a cada colegiado, como el de hoy, que deja jugar y que hay posibles faltas que no las pita".

"Tenemos que estar todos con el equipo"

Morilla tambien ha enviado un mensaje a la afición granadinista: "A la gente que ha venido decirles que el domingo tenemos otra final y que tenemos que estar todos con el equipo. El futbolista necesita estar arropado y tienen que apoyar, el arma más poderosa que tenemos es la afición".

El técnico del equipo nazarí también ha analizado el cambio de Kunde por Sergio Peña: "Buscaba tener más posesión del balón. Kunde había hecho un desgaste muy grande, se quedaba Ángel casi solo en el centro del campo y el peligro del Lorca eran las transiciones rápidas. Queríamos asegurar más esta posición sin renunciar a la llegada, porque Sergio es un futbolista de perfil ofensivo, y seguir dando buenos pases entre líneas a la espalda de la defensa contraria". A lo que ha querido añadir que "la verdad es que no ha salido bien porque el resultado ha sido el que ha sido, pero la decisión estaba sopesada". "No creo que el cambio tenga la culpa de la derrota, sino las jugadas de estrategia que ya he comentado", ha señalado.

Por último, Pedro Morilla ha hablado sobre la sequía goleadora que atraviesa Joselu: "Es un futbolista que vive del gol. En cuanto a capacidad de trabajo y lo que le aporta al equipo en otras facetas es muy importante. Para que Joselu luzca tiene que meter goles, creo que hoy sí nos hemos aproximado al área y ha tenido un par de ocasiones. Son rachas, pero hay que seguir entrenando y animándole a que se quite esa ansiedad".