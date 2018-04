Rea: "Sería muy especial para mí llegar ahora a MotoGP"

Jonathan Rea, actual líder de la general pero que no está teniendo el arranque de temporada esperado, cumplirá en 2018 su cuarta temporada dentro del equipo de fábrica de Kawasaki en el Mundial de Superbikes.

Con dos rondas ya cumplidas, y cien puntos disputados, Rea cuenta con 31 puntos menos respecto a la temporada pasada, habiendo sumado una única victoria en las cuatro primeras carreras, la primera de Buriram. En 2017 logró cien de cien, arrasando al resto de pilotos de la parrilla. En 2018 tiene 69 puntos y no está muy conforme con los nuevos reglamentos de la FIM en WSBK. Su contrato con la marca de Kawasaki expirará el próximo 31 de diciembre, y el británico no está del todo seguro en seguir en el campeonato.

El británico ha tenido una trayectoria espectacular bajo el equipo de Kawasaki. Tres años, tres títulos y cuarenta victorias hasta el momento. Rea, que cumplió 31 años en febrero, nunca ha llegado a descartar la salida a MotoGP, pero para ello pide un gran equipo.

"En Superbikes me siento como en casa"

Durante la gala de premios Torrens Trophy organizada por el Royal Autoclub del Reino Unido, Jonathan Rea habló sobre su futuro. "Ahora mismo termino contrato a final de temporada, así que mi representante está explorando todas las oportunidades en este momento. Es demasiado pronto para decir lo que estoy mirando exactamente, pero estoy realmente contento en Kawasaki. En Superbikes me siento como en casa, así que en un mundo ideal continuaríamos".

Acto en Buriram ante los aficionados. Foto: WorldSBK.com

"Al margen de esto, ahora mismo no está sucediendo nada, ¡pero mi representante está ahora mismo más ocupado de lo que había estado jamás! Por mi parte, me he preguntado qué busco en mi vida. ¿Si busco ser más feliz? ¡Estoy seguro de que eso es imposible! ¿Si busco un cambio? Realmente no, simplemente soy feliz teniendo una moto con la que pueda ganar carreras".

"Mi sueño es estar ahí, en MotoGP"

El norirlandés sabe que hay muchos pilotos de la clase reina del Mundial de Motociclismo que terminan contrato esta temporada, aunque también piensa que su salida de WSBK para MotoGP sería muy difícil. Además, tiene claro que, de dar el salto, sólo lo haría con el respaldo de una fábrica detrás: "Sería muy especial para mí llegar ahora a MotoGP. Mi sueño es estar ahí, pero ya están allí los mejores pilotos del mundo, así que si voy a ir allí a correr necesitaré un buen paquete".

"No creo que con 31 años tenga esa posibilidad"

El de Kawasaki es consciente del cambio. Moto, equipo, circuitos, afición, neumáticos y salario. "Tendría que compensar una gran falta de experiencia con esas motos, los circuitos y los neumáticos. Tengo interés cero en ir allí con un equipo privado cuando hay pilotos oficiales con un conjunto mejor. No me motiva estar en el paddock y ser otro tipo más, quiero medirme de forma justa con los mejores pilotos del mundo, pero siendo sincero con 31 años no creo que vaya a tener esa oportunidad".