Hassan Whiteside, descontento por la falta de minutos

Miami Heat no pudo asegurarse un puesto en los próximos Playoffs ya que los Nets acabaron ganando en la prórroga en el AmericanAirlines Arena con una diferencia de un punto. Una de las estrellas del equipo local, Hassan Whiteside, no estaba muy contento por el plan que dispuso Erik Spoelstra para terminar el partido. El hecho de que los Heat decidieran finalizar el partido con un quinteto pequeño dejándole fuera durante todos los minutos de la prórroga así como el cuarto período, no le sentó especialmente bien. No se mordió la lengua cuando finalizó el partido y criticó este planteamiento de su entrenador.

“Muchos equipos no tienen un buen pívot, juegan con un quinteto pequeño porque no tienen nada mejor. Sin embargo, hay muchos equipos que pueden usar un pívot en esas ocasiones y no lo hacen, es una mierda”. Fue su segundo partido con los Heat tras haberse recuperado de una lesión en la cadera. Consiguió 14 puntos, seis rebotes y dos tapones. Erik Spoelstra habló con los medios antes de que lo hiciera el pívot y explicó que su ausencia se basaba en que aún no había recuperado por completo la forma y necesitaba descansar un poco más que sus compañeros.

Tras el partido, Hassan Whiteside aseguró que los entrenadores no le habían comunicado nada. No se trataba de una restricción de minutos por su lesión, aunque se quedó finalmente en 20 minutos. El pívot se ha perdido 29 partidos esta temporada a causa de las lesiones.y ha visto como se han reducido sus minutos hasta un promedio de 25 por partido esta temporada mientras que la pasada estaba cerca de los 30 minutos por partido. Por último, Whiteside decidió dejar en el aire a un periodista que le preguntó a cerca de su futuro en Miami. Cuando fue preguntado sobre si esto llevaría a que se plantearía una posible salida de Miami dijo “No lo sé, quizás”. Whiteside aún tiene dos años restantes en su contrato.