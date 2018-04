Cuppacoffee se consagra en otro día de punteros

Volvió a lucir el sol en la jornada de carreras celebrada en Madrid en este domingo de Resurrección que facilitó que muchos de los aficionados que se habían quedado en Madrid durante estos días de fiesta acudieran al Hipódromo de la Zarzuela de Madrid para disfrutar de una nueva jornada con seis emocionantes carreras.

La prueba principal del programa, la quinta carrera a disputarse, era el Premio Habitancum, carrera sobre 1,400 metros en el que se daban cita tanto los mejores velocistas como los mejores milleros de nuestros circuito nacional. Típicamente, este tipo de pruebas sirven como contraste para valorar el nivel de aquellos caballos velocistas a los que la milla (1,600 metros) se les queda larga y el de los milleros, a los que estos metrajes se les puede quedar algo cortos.

Entre los participantes de este año destacaban la presencia de Electra Voice y Presidency, que coparon la gemela del Premio Blasco a finales del pasado mes de noviembre, así como del muy en forma Cefiro, reciente ganador del Gran Premio de la Milla de Dos Hermanas, en Sevilla. A pesar de ello, estos ejemplares se han visto sorprendidos por la victoria de Cuppacoffee, propiedad de la Cuadra Extremaña OP y preparado por la italiano Michaella Augelli, de punta a punta con una buena y medida monta de Jaime Gelabert. Nada más darse la salida, Cuppacoffee ha tomado la punta de la carrera como en él es habitual y marcando un ritmo fuerte desde el inicio. Nada más salir de la curva final y favorecido por la colocación de los palos que delimitan el recorrido en lo que ha sido la tónica general de la jornada, Jaime Gelabert ha pegado un fuerte tirón con Cuppacoffee que les ha valido para obtener unos valiosos cuerpos de ventaja sobre sus perseguidores que han conseguido aguantar con buenas maneras hasta el poste de llegada. Tras ellos, a unos 3 cuerpos de distancia, ha llegado Gibralwar, que después de tener problemas de tráfico en la recta final ha conseguido desplegar un fuerte remate para alcanzar la segunda posición y dejando muy claro que la distancia se quedaba corta para él. La tercera posición ha sido para Electra Voice en la que era su reaparición después de más de cuatro meses sin correr tras el Premio Antonio Blasco y demostrando que ha vuelto muy en forma. Decepcionó un poco el favorito Presidency, que después de un percance a mitad de la curva final que casi hace caer a su jockey, no pudo luchar en ningún momento por la victoria.

Fuenteesteis y Julien Grosjean yéndose a ganar con contundencia sobre el resto de sus rivales. FUENTE: Salva Maroto - @colosseo3

La otra carrera destacada del programa de hoy era la segunda carrera, Premio Robertiya para yeguas de edad (cuatro años o más) sobre 2,200 metros en el que la victoria ha sido para la yegua de la familia Avial, Fuenteesteis, propiedad de la Cuadra Rober y preparación de Ramón Avial, nuevamente de punta a punta. Buen ritmo el impuesto en punta por la yegua Fuenteesteis y su jockey Julien Grosjean, un ex de nuestras pistas al que de nuevo nos gustaría ver montando aquí con más asiduidad, marcando el desarrollo que mejor les convenía durante el recorrido. Igualmente, nada más salir de la curva final, han pegado el tirón definitivo para apoyarse en los palos en el carril tres e irse a ganar con solvencia repeliendo a una distancia prudencial los ataques de sus oponentes hasta el espejo de meta. La segunda posición ha sido para Genessee, única participante que ha falta de 300 metros ha podido rematar para tratar de dar caza a Fuenteesteis. La tercera posición ha sido para el tardío remate de la debutante en España Crumblecreek.

La jornada ha comenzado con una carrera de venta (a reclamar) para potros y potrancas de 3 años sobre 1,800 metros con un lote de discreto nivel, según acreditaban las actuaciones anteriores de todos ellos, y en el que la victoria final ha sido para Zayani, propiedad de la Cuadra Real Love y la preparación de Tiago Martins, tras un remate medido de su jockey, Alessandre Fiori, y dar caza al puntero Iron Rock justo antes del poste de meta cuando ya parecía que iba a hacerse con el triunfo. Nuevamente se vio favorecido Iron Rock por su condición de puntero durante el recorrido y pegar un tirón a la salida de la curva final pero que, sin embargo, esta vez no fue suficiente para hacerse con la victoria. A pesar de ello, notable mejoría la de este Iron Rock respecto a su debut hace tres semanas en este mismo trazado. El tercer puesto fue para la visitante francesa y favorita de la prueba, Needy Girl, que en ningún momento tuvo opciones de victoria.

La nota sentimental de la jornada se ha dado en la tercera carrera del programa que servía como homenaje al entrañable preparador Jose Carlos Fernández, trágicamente fallecido y muy querido por todos aquellos que forman parte de la familia del turf. No podía haber habido mejor homenaje que el que le ha dado su hijo Carlos Fernández al presentar al ejemplar ganador de la prueba, el debutante Pantheur, propiedad de la Cuadra Habit de la Familia Fierro y que junto al difunto José Carlos tuvieron tantas alegrías juntos. Victoria destacadísima no solo por el componente sentimenal sino por el potente remate desplegado en la recta final de la prueba tras un recorrido en los puestos finales del pelotón y trazando ambas curvas por el exterior de la pista, que le ha valido para sorprender a Cretino a falta de algo más de 150 metros para el espejo de llegada. En esta prueba los comisarios han iniciado una investigación de oficio ya que es posible que Pantheur, al irse venciendo hacia los palos desde el exterior de la pista haya perjudicado al propio Cretino y a otro de los participantes que iba junto a los palos. Finalmente, los comisarios han considerado que no había motivo para distanciar y que la distancia de algo más de dos cuerpos en meta es más que suficiente para considerar que ninguno de los perseguidores hubiera obtenido una posición mejor en la llegada. La tercera posición finalmente fue para None Nobler. Si nada lo impide, volveremos a ver un duelo entre los dos ejemplares que han copado la gemela de esta prueba luchando por la gran prueba de los tres años, el Gran Premio Villapadierna - Derby Español, la prueba que todo propietario quiere conquistar.

El debutante Pantheur momentos antes de pasar victorioso por el poste de llegada y homenajear a José Carlos Fernández, padre de su preparador, Carlos Fernández. FUENTE: Salva Maroto - @colosseo3

En el hándicap dividido, la primera parte del hándicap sobre 2,100 metros la victoria ha sido para otro puntero, Barry Lyndon, propiedad de la cuadra Salvador Márquez y la preparación de Juan Luis Maroto, que nuevamente ha esperado junto a su jockey Borja Fayos para pegar el arreón definitivo a la salida de la curva final para poder mantener a ralla a sus oponentes durante la recta final y poder hacerse con la victoria. Segundo fue Iván el Terrible tras un buen remate que no fue suficiente para dar caza a Barry Lyndon pero que demuestra el gran estado de forma en el que lo mantiene su preparador, Jesús López, tras su reciente victoria en su anterior actuación. La tercera posición fue para Imposant.

En la prueba de cierre de la jornada, la sexta carrera, segunda parte del hándicap dividido, la victoria ha sido para Cuentista, propiedad de la cuadra Odisea y preparada por Alberto Carrasco, que ha hecho gemela con su compañero de colores Barón Volador tras dos buenos remates en donde la puntera Claudia ha desfallecido en la recta final tras un recorrido demasiado valiente en punta. La tercera posición ha sido para Baronesa Voladora, que sigue rondando las colocaciones en busca de su victoria.

Resultados del día 1 de Abril en el Hipódromo de la Zarzuela:

Carrera 1: Zayani (5) - Iron Rock (1) - Needy Girl (8)

Carrera 2: Fuenteesteis (1) - Genessee (4) - Crumblecreek (7)

Carrera 3: Pantheur (15) - Cretino (5) - None Nobler (10)

Carrera 4: Barry Lyndon (4) - Iván el Terrible (5) - Imposant (3)

Carrera 5: Cuppacoffee (6) - Gibralwar (9) - Electra Voice (1)

Carrera 6: Cuentista (6) - Barón Volador (5) - Baronesa Voladora (4)