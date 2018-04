Champions segura y liga encaminada

Google Plus

El Atlético de Madrid afrontaba una nueva final en casa en su lucha por la Liga. Además, tenían otro motivo muy importante para hacerse con la victoria. Si ganaban, sellaban su plaza para la Women’s Champions League del año que viene por segundo curso seguido, la tercera vez en su historia. Las de Ángel Villacampa se lo tomaron como tal.

No se presentaba un partido fácil pues las béticas están completando una temporada impecable siendo uno de los equipos revelación junto al Valencia, y habiendo visto la derrota en solo una ocasión en este 2018. Pero, desde el pitido inicial, las rojiblancas no dieron opción a que el Bétis diera la sorpresa en Majadahonda. Fueron a cerrar el partido lo antes posible para no dar lugar a un posible tropiezo y disfrutar del balón.

Bien es cierto que ha sido una victoria estrecha, dada las incontables ocasiones con las que ha contado el equipo de Villacampa para matar el choque pero, al fin y al cabo, los tres puntos se han quedado en Madrid y siguen manteniendo el punto de ventaja sobre su más fiel perseguidor, el Barcelona que también ha ganado su partido ante el Granadilla.

Dominio y ocasiones

El cuadro colchonero comenzó con intensidad y fuerza. La primera clara llegó en el minuto 3. Una buena internada de Marta Corredera que acabó con un pase al punto de penalti donde apareció Sonia para pegarle fuerte y rasa pero Erina, la portera bética sacó una mano prodigiosa para evitar el primer gol local. Solo dos minutos después llegaba la segunda. Ángela Sosa se quedaba sola tras un pase larguísimo. La futbolista la pegó con la pierna izquierda y el balón salió desviado.

Tan solo cinco minutos de juego y ya eran dos las oportunidades que había tenido el Atlético para inaugurar el marcador. Antes del cuarto de hora, llegaba el premio a la insistencia. Silvia Meseguer ponía el primero del partido, por medio de un saque de esquina. La defensa andaluza fue incapaz de sacarse de encima el balón. La delantera Esther se la dejó a Silvia Meseguer, para que le pegase raso y batir a la meta japonesa del Betis. El combinado madrileño siguió creando y creando. Tanto que Erina volvió a lucirse en el minuto 33. Amanda, con un tiro de libre directo lo intentaba y la japonesa lo desvió lanzándose como una gata.

El Betis no se encontraba en el partido. No fue hasta el minuto 34 cuando tuvo la primera ocasión con la firma de Priscila Borja. Desde entonces, en cinco minutos aparecieron en dos veces. La más clara en el minuto 37. Un balón larguísimo en el que Virginia le colocó a Priscila en el área y la andaluza la pegó abajo, ante Lola Gallardo.

Cambios pero misma historia

Los segundos 45 minutos comenzaban con una ocasión rojiblanca. Amanda centraba y Esther remataba en escorzo para salir fuera. Tuvo de nuevo la delantera otra ocasión clarísima. Se plantó sola ante la guardameta bética, pero el destino no quiso que viese portería. La pegó abajo, al cuerpo de Erina.

El partido se le escapaba al cuadro de María Pry. Por eso la entrenadora movió fichas y metió pólvora. Maddi y Parra saltaban al césped. Villacampa hacía lo mismo. Daba entrada a Viola Calligaris que, a punto estuvo de marcar en el tramo final con un disparo a bocajarro que detuvo Erina. Emulando a Viola, el cuadro verdiblanco también dio su susto con un lanzamiento lejano que se fue cerca de la escuadra. El punto final fue por parte de las locales que, con un cabezazo de Calligaris que se marchó alto iba a poner fin a los 90 minutos.

Con estos tres puntos más en su cuenta, el Atlético mantiene su condición de líder por dos semanas más. Por delante, cinco jornadas para el desenlace final.