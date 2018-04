Reparto de puntos para los 'hermanos'

Google Plus

Un punto muy valioso el conseguido por el Cádiz para seguir en la lucha. Pero en la otra cara de la moneda se encuentra un Rayo Vallecano que ha dejado escapar dos puntos en su feudo, donde necesitaban hacerse más fuertes que nunca para lo que resta de temporada. Estos dos puntos desechados son aprovechados por el Sporting, de paso que el Huesca no ha podido disputar su encuentro por el incidente de Pelayo Novo, se ha colocado nuevo líder de La Liga 1|2|3.

Partido muy interesante el que se vivió en la tarde del domingo en Vallecas. Ambos equipos jugándose algo más que tres simples puntos, si no sumar méritos para merecer el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. El gran ambiente comenzaba en las gradas, con la alegría que desbordaban dos aficiones hermanadas, pero en el césped se respiraría un verdadero duelo de fútbol pocos minutos después.

Míchel dispuso a su once de gala, mientras que Cervera apostó por los cambios Míchel dispuso a su once de gala que tan bien le ha funcionado durante la temporada. Se producía la esperada vuelta de Fran Beltrán tras su andadura en la Copa Élite, sustituyendo a Elustondo. Pero el resto de jugadores eran los mismos que utilizó en la derrota en El Molinón-Enrique Castro Quini. Cervera, por su parte, quiso arriesgar e introducir bastantes cambios. Se plantó en Vallecas con Carpio protegiendo la banda izquierda, y dándole la titularidad a Eugeni y con dos delanteros.

Tras unos primeros minutos en los que ambos equipos deseaban encontrarse a gusto sobre el césped, Embarba quiso romper el hielo en el minuto tres con un remate cruzado que salía rozando el palo. Y el balón siguió estando a partes iguales para los dos conjuntos, pero el Cádiz, ante un ligero dominio del Rayo, supo recomponerse y aprovechar una ocasión por medio de Barral para plantarse sólo ante Alberto. Pero el delantero echó el balón por fuera de los tres palos.

Tras esta ocasión, los gaditanos se crecieron e incluso con diez efectivos sobre el campo -Álvaro García se encontraba fuera del campo lesionado- crearon una gran ocasión que fue fallada por los amarillos. Pero los que se adelantaron fueron los locales. Trejo recibió un balón de cabeza, se dio la vuelta y remató con una volea espectacular que dejó helado a Cifuentes. El argentino volvía a reencontrarse con el gol y a poner en pie a la grada de Vallecas en el minuto 18.

Posteriormente tendría que intervenir Alberto para evitar un balón que se paseaba en el área con posibilidades de ser rematado por algún jugador visitante. A medida que pasaban los minutos los balones altos sin dueño claro y las imprecisiones crecían, hasta que el Rayo fue capaz de devolver un poco la cordura al juego y Bebé disparó con todo a la portería contraria, topándose con Cifuentes.

​ El Cádiz estaba herido, pero no hundido El Cádiz estaba herido tras ese gol de los vallecanos, pero no hundido. Y en el momento que más estaban acercándose los madrileños a la portería de los andaluces, los gaditanos dieron la sorpresa. En un contragolpe, Alberto cometía penalti sobre Álvaro García, que no fue señalado por el colegiado. Pero Barral, en el minuto 38, entre bastantes jugadores rayistas, supo ingeniárselas para colar el balón al fondo de las mallas ante la imposibilidad de detener el balón para Alberto.

Y con tablas en el marcador, ambos equipos se iban hacia el túnel de vestuarios. En la reanudación del encuentro saltaban al césped los mismos 22 hombres que fueron protagonistas durante los primeros 45 minutos. El Cádiz salió con ansias de adelantarse en el marcador, pues antes de que se cumpliera el minuto 46 hicieron trabajar a Dorado, que tuvo que mandar a un balón a saque de esquina antes de que el esférico llevara más peligro.

El Cádiz esperaba dominar en la segunda mitad y también hicieron intervenir a la cabeza de Álex Moreno para volver a crear un saque de esquina que creó más de una cara de incertidumbre en la grada de Vallecas debido a la velocidad que cogió el balón y la de piernas que se encontraban en el área de Alberto.

Pero los de Míchel poco a poco fueron encontrando su sitio en el césped y entre alguna que otra ocasión, Cifuentes tuvo que estar atento para detener un disparo de Bebé que iba entre los tres palos. Minutos después fue Baiano el que puso a prueba al meta manchego. Posteriormente Raúl de Tomás enviaba un balón que rozaba el poste en minutos donde el Rayo volvía a apretar en ataque.

El Rayo seguía intentándolo, incluso en jugadas a balón parado, pero la suerte no estaba de su lado. El Cádiz, en una de las últimas jugadas, también trató de sacar petróleo y provocar un córner en un duelo entre Álvaro García y Álex Moreno, que ganó el catalán y sacó de puerta Alberto.

Poco más pudieron hacer los dos equipos. Sumar un único punto a su casillero y tendrán que poner la mente rápidamente en sus próximos rivales. Los de Míchel visitan el Carlos Belmonte el próximo sábado, mientras que los andaluces reciben en el Estadio Ramón de Carranza el próximo viernes al Almería.