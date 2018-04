Red Bull pide que la FIA prohíba los modos de clasificación en los motores

Google Plus

La primera clasificación de la temporada de 2018 ha dado mucho que hablar. Mercedes consiguió la primera pole del año. Lewis Hamilton fue 6 décimas más rápido que el segundo piloto y todo, en gran parte, gracias al conocido como “party mode” del motor de los de Brackley. Desde entonces, muchos han comenzado a pedir que se prohiban los modos de clasificación en los motores que permiten ganar esas décimas extras. Los últimos en reclamarlo han sido los de Red Bull.

A pesar de que los de Mercedes y el propio Lewis Hamilton negaron haber utilizado un modo de clasificación, Helmut Marko está convencido que sí lo hicieron y por un motivo en concreto: “Se pusieron nerviosos porque Bottas sufrió un accidente, y de repente pusieron toda la potencia. El llamado modo fiesta. Normalmente no lo necesitan, pero lo utilizaron todo, y es obvio que están jugando con todos”, contó el austríaco a motorsport.com.

Fuente: Getty Images

"Se debería competir con el mapa motor con el que clasificas"

Red Bull ya había hecho saber su opinión respecto a los modos de clasificación, pero tras Melbourne Ferrari se ha unido a sus quejas, algo de lo que Marko se alegra: “Al principio solo nosotros protestábamos y decían ‘Red Bull siempre se queja’. Afortunadamente, tras la clasificación de Melbourne, el resto despertó y ahora muchos lo discuten. Se debería competir con el mapa motor con el que clasificas. Esa sería una solución. Podrían hacerlo para la próxima carrera, pero no lo harán”, explica el asesor de Red Bull.

El director del equipo, Christian Horner, está de acuerdo con Marko y cree que debería existir también un parque cerrado para los motores: “El margen de Q2 a Q3 fue significativo; la pista no mejora tanto como para ello. Hay un parque cerrado en el que después de la clasificación no se puede cambiar el coche, y debería ser igual para el motor. Deberían poner el mismo mapa en clasificación y carrera. Depende de la FIA, está en sus manos si lo quieren resolver”, ha sugerido Horner.

La FIA se mantiene al margen

La FIA ya cambió la normativa antes de empezar la temporada

La Federación Internacional del Automovilismo ya hizo modificaciones sobre los motores y los diferentes mapas de estos a principios de año. Algunos motores clientes, se sospecha que clientes de Mercedes, se quejaron de que ellos no recibían los mapas de clasificación que utilizaban los de Brackley. La FIA actuó e hizo obligatorio que los equipos clientes tuvieran exactamente los mismos mapas que el equipo principal.

Charlie Whiting asegura que, si algún equipo cliente de Mercedes se queja de no tener el popular “party mode”, actuarán: “Algunos equipos daban a entender que no les darían unidades de potencia iguales. Si los clientes de Mercedes acuden a nosotros y nos dicen: ‘Hemos pedido el modo fiesta y no lo estamos recibiendo’, entonces tal vez tendríamos algo que decir al respecto”, ha explicado el inglés a motorsport.com.