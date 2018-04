El Submarino se hunde en La Rosaleda

Google Plus

A falta de ocho jornadas para que concluya la temporada, el Villarreal visitaba La Rosaleda tras la última victoria por 2 a 1 en casa ante el Atlético de Madrid. Sin apenas ocasiones de gol y sin causar claros peligros, el Submarino dejaba escapar los tres puntos ante el colista. Por su parte, los de José Manuel González se mostraron atentos y lograron dominar del encuentro para hacerse con la victoria ante un Villarreal que llegaba fuerte.

Ante la baja de Manu Trigueros y la reincorporación de Andrés Fernández en la convocatoria, Javi Calleja apostaba por novedades en el once inicial. Samu Castillejo y Sansone, autor del doblete del partido de la primera vuelta, recuperaban la titularidad amarilla, mientras que Ünal iniciaba el encuentro desde el banquillo. No obstante, los locales presentaban un once poco habitual capaz de frenar a los castellonenses.

Un Villarreal "fuera de juego"

El conjunto malagueño saltó al terreno de juego en busca de la victoria. Los de José Manuel González no dudaron en hacerse con el control del encuentro para ponerle las cosas difíciles al conjunto amarillo. La intensidad local dominó el área del Submarino durante los primeros cuarenta y cinco minutos en los que no se mostraron nada cómodos sobre el terreno de juego.

Alejado de abrir el marcador, el Villarreal protagonizó la primera ocasión clara del partido en la que Fornals no llegó a hacerse con el pase de Nicola Sansone. A tan solo diecinueve minutos del inicio, Jaume Costa recibía una dudosa cartulina amarilla por la entrada sobre Isaac. Por su parte, el objetivo malagueño era claro: abrir el marcador. El primer susto para el guardameta amarillo llegaba en el peligroso centro del delantero uruguayo, Diego Rolán, que acabó enviando el esférico sobrepasando el larguero.

El error desencadenado de la defensa amarilla pasó factura antes del pitido final de la primera mitad. Tras la buena jugada de Rolán, que logró dominar la línea defensiva, Sergio Asenjo recibió la segunda cartulina amarilla tras la ligera falta sobre el “24”. Chory aprovechó el penalti y anotó el 1-0 antes de marcharse al descanso.

La segunda mitad llegaba sin cambios en La Rosaleda. Con el 1-0 en el marcador, el conjunto malagueño saltó a por más, mientras que los amarillos estaban obligados a remontar para poder hacerse con los tres puntos. En busca de la reacción del equipo, Javi Calleja no tardó en realizar los primeros cambios en el banquillo y dio entrada a Enes Ünal (53’) en el lugar de Carlos Bacca y a Dani Raba (61') para sustituir al malagueño, Samu Castillejo.

Con mucho en juego, Rolán no dejó de buscar el tanto para doblar la ventaja, pero el esférico acabó marchándose muy cerca de la portería visitante. Por su parte, el cambio del técnico local, que preparaba desde la primera parte, no tardó en llegar. Tras la primera cartulina amarilla para Lacen, Isaac abandonaba el terreno de juego y entraba Alberto Bueno en su lugar.

Nicola Sansone abandonaba el encuentro y entraba Roger Martínez agotando los cambios amarillos. Por su parte y apresurando los últimos cambios de José Manuel González, entraban al terreno de juego Maxime Lestienne (74’) y Adrián González (78’) sustituyendo al autor del primer y único tanto, Gonzalo Castro, y a Mehdi Lacen.

Sin conformarse con el resultado, Nesiry perdonaba el segundo tanto del conjunto malagueño a tan solo diez minutos para que concluyera el partido. Mientras tanto, Roger Martínez protagonizó el único tiro claro dirigido a los tres palos del conjunto amarillo que acabó en las manos de Roberto Jiménez. El Villarreal siguió intentando recortar distancias, pero la presión amarilla no fue suficiente para peligrar la portería local.

Con el pitido final y con el 1-0 en el marcador, el Málaga volvía a vencer quince jornadas después. Con un calendario complicado para acabar la temporada, el Submarino mantiene la quinta posición y recibirá, tras la derrota, al Athletic de Bilbao en la próxima jornada.