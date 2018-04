Un punto insuficiente en el derbi vasco

Google Plus

La era de Imanol Alguacil no ha empezado como todos los aficionados realistas esperaban. La Real consiguió un empate sin goles en Ipurua, pero las sensaciones en la primera parte fueron negativas, demostrando que al equipo le falta tener las ideas más claras y se vio superado por el rigor táctico del Eibar de Mendilibar. Aún así consigue frenar la sangría defensiva en los goles recibidos, y rompe la racha negativa que fue la clave para destituir a Eusebio pero debe mejorar para continuar escalando posiciones.

Los de Alguacil en la primera parte no brillaron y estuvieron bajo el control de los locales. Una de las novedades fue la apuesta por Odriozola en el extremo y Aritz como lateral derecho para fortalecer en la banda derecha. Este cambio en el sistema táctico no dio sus frutos, y los txuri urdin no se acercaron al área en los primeros 45 minutos. La verticalidad y control que buscó en esa zona el entrenador oriotarra fue erróneo y se marchó a los vestuarios con la cara larga, y el Eibar de Mendilibar se mostró seguro, con una marcha más y con una presión asfixiante aprovechando que juega en un campo pequeño.

Los armeros dispararon a puerta y crearon peligro en la primera parte sin fortuna. La primera la tuvo José Ángel a los 24 minutos, pero Moyá envío a córner el disparo del ex realista. El guardameta mallorquín salvó a los blanquiazules en la media hora de juego, con otra parada a Jordán y evitó que los locales se adelantaran en el marcador antes del descanso. El equipo de Mendilibar se encontró más cómodo en el césped, y siguió con su estilo de bloque defensivo y llegando al área a través de centros laterales y juego directo.

Segunda parte igualada, con llegadas realistas

La bronca de Imanol en los vestuarios debió ser de tal magnitud que los txuri urdin salieron en la segunda parte más enchufados. El descanso le llegó a la Real como agua de mayo, recuperó energías y fue a por el partido. Willian José en el minuto 58, dispuso de la ocasión más clara del partido, cuando su chut se marchó desviado dela portería defendía por Dmitrovic, desaprovechando un centro de Odriozola y la ventaja conseguida en el remate.

En la última media hora del encuentro, se equilibraron las fuerzas. El Eibar no dominó la posesión de balón y su control en el duelo fue menor, hasta que la Real se despertó y avisó a los eibarreses. El partido empezó a ser de ida y vuelta, Alguacil siguió ordenando a sus jugadores los cambios y mecanismos de lo que quiere y los futbolistas demostraron su capacidad de levantarse y llevarse los tres puntos. Sin embargo, ninguno de los dos equipos estuvo acertado de cara a portería y se fueron con las manos vacías y un punto que supo a poco a ambos.

Lo mejor del choque fue mantener la portería a cero y salir de Ipurua con un punto. El reparto de puntos deja a Eibar y Real Sociedad lejos de los puestos europeos, y se presupone que a los dos clubes se les hará larga la temporada, principalmente porque solo restan ocho jornadas para el final y están a cuatro puntos los armeros con más posibilidades pero varios equipos en la pelea que llegan mejor a este tramo decisivo de la temporada, y la Real a diez puntos, una ventaja prácticamente inalcanzable.

Este punto en Ipurua aleja las opciones matématicas de la Real para aspirar a Europa, y deja al equipo en una situación de tierra de nadie, pensando más en la planificación de la siguiente temporada que en la remontada express.