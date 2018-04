Rayo Vallecano - Cádiz: puntuaciones del Rayo Vallecano, 33ª jornada de Segunda División

Google Plus

El Rayo Vallecano no pudo pasar del empate ante el Cádiz en la visita del equipo gaditano a Vallecas, por lo que el cara a cara entre ambos equipos queda igualado. Óscar Trejo adelantó a los locales con un brutal disparo desde fuera del área, pero el mítico David Barral igualó la contienda antes del descanso. El marcador no se movería en una segunda parte donde los visitantes no pararon de perder el tiempo ante la pasividad del colegiado Vicandi Garrido.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / S.C. Sin calificar.

Míchel

5 / Sencillamente, no dio con la tecla para perforar la defensa rival. El gol vino de una jugada aislada, pero su equipo no pudo generar ninguna ocasión clara trazando pases. No agotó los cambios y la defensa concedió facilidades atrás. Un punto de seis posibles en dos de los partidos más importantes de la temporada resultan insuficientes.

Alberto García

6 / Seguro por arriba, no tanto con los pies a la hora de sacarla jugada. Hizo gala de su capitanía en los momentos más tensos del partido, cuando el Cádiz solo perdía el tiempo.

Baiano

6 / Flojo partido del brasileño, que no se prodigó mucho en el ataque como en otras ocasiones. Eso sí, cerró muy bien la banda derecha, haciendo inútiles las internadas de Álvaro García.

Abdoulaye Ba

6 / Correcto partido del senegalés, a pesar de que su cabeza parece estallar cuando le toca subir el balón. Sus patadones ariba son ya una constante en el Estadio de Vallecas.

Chechu Dorado

7 / Muy buen partido del veterano central, por quien no parecen pasar los años. Mantuvo la concentración durante los noventa minutos y tuvo mucha claridad a la hora de sacar el balón.

Álex Moreno

7 / Al contrario que su homónimo diestro, pareció un extremo más al lado de Bebé. Es incansable y no para de correr todo el partido, pero a veces se le olvida que ya es defensa.

Fran Beltrán

6 / El joven mediocentro estuvo muy vigilado por los medios rivales, sobre todo por Álex Fernández. A pesar de ello, se animó al ataque y a punto estuvo de meter el gol de la victoria.

Unai López

8 / Sigue creciendo cada día más el bilbaíno. Suba o no el Rayo, su futuro parece estar ligado a San Mamés la temporada que viene. Sacrificio en defensa, subida de balón, recorrido y llegada.

Óscar Trejo

7 / Su gol, antológico, aunque luego se diluyó Recibe de espaldas y con un toque de cabeza hace un sombrerito al defensa rival, antes de controlar con el pecho y fusilar a la escuadra de Cifuentes.

Bebé

5 / Muy descolocado en todo momento y sin hilar pases con sus compañeros, parece no estar muy a gusto en el sistema de Míchel y acabó sustituido. Sus dos potentes disparos desde fuera del área le salvan del suspenso.

Adri Embarba

6 / Llevó peligro constantemente en sus botas, pero la defensa del Cádiz no le permitió ni un centímetro. Acabó siendo sustituido a falta de veinte minutos para el final.

Raúl de Tomás

6 / No fue el día de RDT, en gran parte por el gran esfuerzo defensivo del equipo visitante, y no pudo ser de nuevo el salvador rayista. El máximo goleador del equipo tuvo una ocasión que se esfumó cerca del poste y otra a la que por poco no llegó.

Santi Comesaña

5 / Salió con algo más de veinte minutos por delante pero no pudo aportar nada nuevo. El gallego ya no es un fijo en los esquemas de Míchel, aunque sigue sumando minutos.

Javi Guerra

5 / Tampoco pudo aprovechar el ratito que Míchel le concedió. El equipo no dejó de colgar balones al área pero el andaluz no cazó ninguna esta vez, y vio la tarjeta amarilla.

Vicandi Garrido

4 / No estuvo a la altura del encuentro que se disputaba en Vallecas y de la importancia que éste conllevaba. El Cádiz perdió el tiempo descaradamente y fue incapaz de mostrar una cartulina amarilla hasta el 87. Además, los tres minutos de prolongación fueron insuficientes. Expulsó en el descuento a uno de los asistentes de Míchel.

La próxima jornada el Rayo Vallecano visitará al Albacete (sábado 7 de abril a las 20:00), mientras que el Cádiz recibirá al Almería el viernes a partir de las 21:00.